Reportan en Ahome saldo positivo con un avance del 90% en desazolve de drenes y pluviales por temporada de lluvias

LOS MOCHIS._ Ante el registro de las primeras lluvias en la región, los trabajos preventivos de limpieza y desazolve en la infraestructura pluvial de Ahome reportan un avance del 90 por ciento, garantizando un rápido desfogue del agua, informó Jesús Ernesto Tapia Castro, director de Obras Públicas.

Destacó que las labores preventivas comenzaron desde el primer día del año, lo que ha permitido mitigar encharcamientos severos durante estos primeros eventos climatológicos.

“La limpieza y el desazolve de las rejillas, bocas de tormenta y cauces que son del municipio estamos yo creo que como al 90 por ciento, la prueba está en que el agua se fue más rápido de lo normal”, mencionó.

Aunque reconoció que en las zonas tradicionalmente más bajas de la ciudad se estancó el agua, Tapia Castro aseguró que el problema fue atendido de manera inmediata mediante el despliegue de equipo, logrando un flujo adecuado.

“Hay algunas zonas, pero que son más bajas, que siempre han sido más bajas del municipio, en donde se ha estancado el agua, pero ahí hacemos uso de las bombas charqueras y las pipas”, explicó.

Subrayó que la ciudad se encuentra preparada para hacer frente a la contingencia, siguiendo una directriz estricta del Alcalde Antonio Menéndez para intensificar las acciones preventivas en comparación con años anteriores.

“El Presidente la instrucción es muy efectiva y nos ha dado la instrucción de que hagamos la limpieza y el mantenimiento correspondiente más de lo que hemos hecho en años anteriores”, enfatizó.

Además de la red pluvial superficial, se trabaja de manera simultánea en el mantenimiento preventivo y correctivo, prestando especial atención a los cuatro cárcamos del municipio, donde el personal responsable ha respondido de manera oportuna.

Uno de los mayores dolores de cabeza para la administración sigue siendo la costumbre de la población de utilizar los canales como basureros.

Para hacer frente a esta situación, Obras Públicas trabaja en sinergia con los diferentes módulos de riego del municipio.

Como parte de estas acciones de supervisión interinstitucional, Tapia Castro indicó que el pasado fin de semana acompañaron al Alcalde y a representantes de los módulos en un recorrido por el Dren Juárez.

“El fin de semana estuvimos en el Dren Juárez, en la desembocadura donde está la Bahía de Santa María, estuvimos el Presidente y varios de nosotros como funcionarios para ver el desarrollo y el avance de esas limpiezas”, indicó.

El director reconoció que aún quedan retos técnicos en zonas específicas de la red hidráulica.

“Ya vamos muy bien con los avances, sin embargo, hay unos puntos muy particulares que necesitamos un equipo muy especial, muy especializado, y que andamos trabajando en ello, precisamente en coordinación y apoyo con la Conagua”, asentó.