$!Reportan fuera de peligro a agentes de Seguridad Pública de Ahome tras choque en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Tras un accidente de tránsito ocurrido la noche del martes en Los Mochis, el comandante Cristian Gavino, conocido con el indicativo “Yankee 3”, y un elemento más de la corporación, se encuentran estables y fuera de peligro, informó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Carlos Francisco Rodríguez Ponce.

Detalló que el mando tuvo que ingresar a cirugía a primera hora del día debido a las lesiones sufridas durante el percance.

“Ahorita por la mañana, a primera hora, es intervenido nuestro comandante Yankee 3, Cristian Gavino, con una fractura en fémur y en clavícula. La situación es estable, pero están interviniendo, está fuera de peligro”, declaró.