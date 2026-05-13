$!Reportan fuera de peligro a agentes de Seguridad Pública de Ahome tras choque en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Tras un accidente de tránsito ocurrido la noche del martes en Los Mochis, el comandante Cristian Gavino, conocido con el indicativo “Yankee 3”, y un elemento más de la corporación, se encuentran estables y fuera de peligro, informó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Carlos Francisco Rodríguez Ponce.
Detalló que el mando tuvo que ingresar a cirugía a primera hora del día debido a las lesiones sufridas durante el percance.
“Ahorita por la mañana, a primera hora, es intervenido nuestro comandante Yankee 3, Cristian Gavino, con una fractura en fémur y en clavícula. La situación es estable, pero están interviniendo, está fuera de peligro”, declaró.
Rodríguez Ponce agregó que un segundo oficial también resultó afectado en el choque, aunque recibió asistencia médica de manera oportuna.
“Hay otro elemento igual, con una fractura de clavícula, igual está fuera de peligro y atendido inmediatamente”, apuntó.
Sobre la contraparte involucrada en el accidente, indicó que se trata de civiles, quienes de acuerdo a los primeros reportes habrían originado el choque.
“Hay unos ciudadanos los cuales provocaron el accidente, los cuales resultaron también heridos, pero estables y creo que ya fueron dados de alta”, explicó.
Sobre si estos ciudadanos responderán por los daños y las afectaciones a los policías, el Secretario de Seguridad aclaró que el caso ya está en manos de las autoridades competentes, quienes deslindarán las responsabilidades legales y económicas.
“Pues tendrían qué responder por la situación de que la responsabilidad es, igual tendrá que ser el Departamento de Vialidad y los seguros los que determinarán la respuesta de las atenciones”, apuntó.