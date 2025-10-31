$!Rescatan a 28 menores trasladados ilegalmente en una embarcación cerca de Topolobampo

Un total de 28 menores de edad que presuntamente eran trasladados de manera ilegal en una embarcación sin ruta declarada, fueron rescatados por la Secretaría de Marina en aguas cercanas al puerto de Topolobampo, en Ahome. De acuerdo con información oficial, el hallazgo ocurrió durante un operativo de patrullaje marítimo, cuando personal naval detectó una embarcación con movimientos irregulares y sin registro en la bitácora de navegación. Al interceptarla, los marinos localizaron a bordo a los menores en condiciones que apuntan a un traslado fuera de la ley.

Los adolescentes, entre ellos una mujer, arribaron primero a La Paz y luego fueron trasladados en un ferry, llegando ayer a Topolobampo.

Aunque no se precisó el punto exacto de la intercepción ni la identidad de los menores, se confirmó que la nave fue asegurada y trasladada al puerto de Topolobampo, donde personal del Sistema DIF brindó atención médica y psicológica a los rescatados. Fuentes extraoficiales informaron que una unidad tipo Defender zarpó desde Topolobampo para realizar la inspección. La embarcación fue detectada cuando ingresaba a aguas sinaloenses sin autorización ni itinerario declarado.

Sobre el origen de los menores, inicialmente las versiones son contradictorias. Algunos reportes indican que podrían ser originarios del sur del País y que eran trasladados a Sinaloa con fines laborales; otros señalan que serían menores sinaloenses con destino al sur bajo circunstancias similares. Horas más tarde, la Secretaría de Marina informó que las acciones se realizaron a través de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, en coordinación con el Sistema DIF nacional y de Sinaloa, la Fiscalía General de Sinaloa, Protección Civil, la Unidad Naval de Protección Portuaria de La Paz y la Capitanía de Puerto de Topolobampo. “Brindaron el apoyo a 28 personas que llegaron por sus propios medios al recinto portuario de la Terminal Dos de La Paz, BCS”, precisa el comunicado.

Esta acción, añadió, se llevó a cabo a través de los Mandos Navales de la Cuarta y Octava Zona Naval, con sede en La Paz y en Topolobampo, respectivamente. “Cuando personal de la Unaprop de La Paz detectó una situación atípica en el arribo de citadas personas, que derivó en la necesidad de brindarles apoyo; por lo que el Mando Naval realizó las gestiones necesarias con autoridades competentes, siendo trasladados al Puerto de Topolobampo a bordo del Buque ‘Santa Marcela II’, perteneciente a la empresa Transportes Marítimos de California (TMC), quienes brindaron transporte gratuito”, agrega el comunicado. Al arribo al puerto de Topolobampo, continúa el documento, personal de la Unaprop de la Octava Zona Naval realizó las gestiones necesarias para la recepción de las 28 personas. “Se les brindó atención médica, encontrándose todos en buen estado de salud; asimismo se les proporcionaron alimentos e hidratación, siendo entregados a las autoridades competentes, quienes serán las encargadas de proporcionar la atención integral y determinar su situación para retornar a su lugar de origen”.

En entrevista, el Gobernador Rubén Rocha Moya dijo que los adolescentes rescatados partieron de la frontera sur de México. “No conocemos mayores elementos. Sí, en efecto vienen en un barco, una embarcación. Aparentemente de la frontera con Chiapas, no se tiene más”, comentó. En tanto, la Fiscalía de Sinaloa informó que, derivado de un operativo de la Secretaría de Marina, fueron auxiliadas 28 personas, 27 hombres de entre 14 y 17 años de edad y una mujer de 18, que se encontraban a bordo de una embarcación en altamar.