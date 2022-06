$!Resiembra esperanza el nuevo césped en campo de futbol de La Reforma, Angostura

LA REFORMA, Angostura._ En honor a la verdad y la justicia, “El Chuta” era el que estaba puesto de portero primero en la portería sur del recién empastado campo deportivo del campo pesquero La Reforma, cuando los organizadores comenzaron a acomodarse para realizar los tiros desde el manchón penal para bautizar el nuevo estadio.

Aunque con una inversión mínima, de unas decenas de bancas a lo alto, el empastado e iluminación led, la fecha era festiva para todos.

Por eso “El Chuta” se “emperró” cuando una pequeña jauría de plebes entre 7 y 12 años se formaron junto a él gritando “Yo soy el portero”.

“Yo estaba primero, pero este vato me quitó, a mí no se me hubiera ido ni uno...”, renegó después de ver cómo al “Marito” se le fueron varios de los tiros a las redes.

“Yo hace muchos muchos días que vengo a jugar aquí, pusieron este pasto desde ayer y nos dijeron que iban a venir el Gobernador”, contó Jorge Mario, de 9 años.

Él juega en este campo en el equipo de Adrián, como defensa y a veces como portero.