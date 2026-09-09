Respalda Alcalde de Ahome presupuesto federal; destaca impacto de la construcción del nuevo hospital

LOS MOCHIS._ El paquete económico federal traza una ruta positiva para el municipio al priorizar rubros sensibles como los programas de bienestar, la seguridad y, sobre todo, la salud, aseguró el Presidente Municipal de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez.

Para el Alcalde, el impacto más trascendental de esta política de gasto se materializará en la nueva infraestructura hospitalaria proyectada para el municipio. Esta obra, afirmó, cambiará radicalmente la dinámica de atención médica en la región norte del estado.

“Hasta ahora con el anuncio de la nueva ubicación del hospital y el interés real de iniciar operaciones, pues eso nos mantiene bien contentos, con buena expectativa y con la esperanza de que vamos a ayudar a resolver y tener por fin un lugar al que pueda acudir la población”, destacó.

También hizo hincapié en el desgaste económico y emocional que actualmente sufren muchas familias ahomenses, quienes se ven obligadas a peregrinar hacia otras ciudades de Sinaloa o del país para acceder a servicios médicos especializados.

Con la cristalización de este proyecto, explicó, se garantizará cobertura integral tanto para derechohabientes como para población abierta, acortando de manera drástica los procesos médicos.

“Ahora esto se va a concentrar y se va hacer mucho más rápido y se van a cortar los tiempos de atención, de prevención y de tratamiento adecuado. Creo que eso nos va a ser de mucha utilidad”, subrayó el Presidente Municipal.

Sobre la propuesta general del paquete económico impulsado desde la federación, Menéndez de Llano se mostró optimista, aunque cauteloso ante los ajustes naturales que suelen darse en el Poder Legislativo.

“Lo veo bien, todo es perfectible. Vamos a ver qué es lo que dice finalmente, porque casi siempre cuando se presenta un paquete, después se hacen algunas adecuaciones o encauzamientos específicos”, comentó.

Finalmente, reiteró que la administración municipal que encabeza se mantendrá a la expectativa de las reglas de operación y de la asignación definitiva de los recursos, con el objetivo de garantizar que estas proyecciones federales se traduzcan en bienestar tangible para los ahomenses.