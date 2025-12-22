$!Restablecen al 100% la circulación en el Bulevar Centenario, en Los Mochis; activan semaforización

LOS MOCHIS._ La circulación vehicular en el Bulevar Centenario quedara restablecida en su totalidad este lunes 22 de diciembre, tras la conclusión de las obras de reparación en los puntos donde se registraron hundimientos del pavimento meses atrás.
Antonio Menéndez De Llano Bermúdez, Presidente Municipal de Ahome, comunicó que la apertura total se concreta con la instalación del primer semáforo en el sector durante la tarde de este lunes. La colocación de los dispositivos de control vial se realiza tras la recepción de las luminarias y los temporizadores requeridos para su funcionamiento.
“Pues ya está abierto, hoy en la tarde se va terminar la apertura completa porque se va a instalar un primer semáforo en un punto y este ahorita vamos a ir a revisarlo, pero ya hoy se abre esa vialidad totalmente”, expreso.
La autoridad municipal indicó que el segmento del bulevar que presentó los socavones, así como el tramo que conecta desde el Bulevar Macario Gaxiola hacia el oriente, se encuentran habilitados para el tránsito. Menéndez De Llano Bermúdez señaló que el personal del Ayuntamiento mantiene una revisión en la zona para verificar la infraestructura.
Sobre la infraestructura del camellón central, el Alcalde mencionó que el espacio, anteriormente utilizado como parque lineal, carecía de iluminación y uso por parte de la población.
“Esa área, ese proyecto ya no estaba en uso, ya no era viable, ya no estaba iluminado y el andador se usaba ya poco, hace muchos años ya no tenía mantenimiento”, comento el Alcalde.
El munícipe adelantó que la administración contempla un análisis para el ejercicio fiscal 2026, con el objetivo de ejecutar un proyecto de recuperación que incluya la plantación de árboles y la rehabilitación de las áreas de estancia.