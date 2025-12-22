$!Restablecen al 100% la circulación en el Bulevar Centenario, en Los Mochis; activan semaforización

LOS MOCHIS._ La circulación vehicular en el Bulevar Centenario quedara restablecida en su totalidad este lunes 22 de diciembre, tras la conclusión de las obras de reparación en los puntos donde se registraron hundimientos del pavimento meses atrás.

Antonio Menéndez De Llano Bermúdez, Presidente Municipal de Ahome, comunicó que la apertura total se concreta con la instalación del primer semáforo en el sector durante la tarde de este lunes. La colocación de los dispositivos de control vial se realiza tras la recepción de las luminarias y los temporizadores requeridos para su funcionamiento.

“Pues ya está abierto, hoy en la tarde se va terminar la apertura completa porque se va a instalar un primer semáforo en un punto y este ahorita vamos a ir a revisarlo, pero ya hoy se abre esa vialidad totalmente”, expreso.