Reunirán en Los Mochis a representantes pesqueros de cinco estados del Golfo de California

Los Mochis será sede del V Festival Regional de Pesca y Acuacultura Sostenible 2026, que del 11 al 13 de noviembre reunirá a productores, cooperativas, investigadores e instituciones de los cinco estados que integran la región del Golfo de California.

El encuentro se realizará en el Centro de Usos Múltiples de Los Mochis, donde durante tres días se desarrollarán actividades relacionadas con la producción pesquera y acuícola, innovación, comercialización y conservación de especies.

La Secretaria de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena, explicó que Ahome fue elegido por la importancia que tiene en estas actividades, debido a la concentración de cooperativas pesqueras, instalaciones acuícolas y proyectos de repoblamiento de presas.

“En Ahome creen que todo es trigo y maíz, cuando Ahome es el municipio más importante en pesca y acuacultura. Queremos que la ciudadanía tenga conocimiento de que lo que consumen es de nuestro estado”, expresó.

Esta quinta edición, señaló, representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre los estados de la región y dar mayor visibilidad a las actividades pesqueras y acuícolas.

“Sinaloa es sede de este quinto festival del Golfo de California. Cada año se ha realizado en un estado diferente y hoy nos toca cerrar a nosotros”, comentó.

El programa contempla paneles sobre el panorama de la pesca y acuacultura en el Golfo de California, regulación, cambio climático, participación de las mujeres, relevo generacional, manejo comunitario, trazabilidad y comercialización de productos del mar.

También habrá mesas de trabajo sobre repoblamiento de embalses, conservación de especies nativas, cooperativismo, administración pesquera y financiamiento para la pesca y acuacultura artesanal.

Entre las actividades destaca la Feria Gastronómica “Así se Come en Sinaloa”, programada para el jueves 12 de noviembre, en la que se presentarán platillos representativos de prácticamente los 20 municipios del estado.

El festival incluirá además un pabellón pesquero y acuícola, espacios de vinculación entre empresas y productores, así como una exposición y concurso regional de carteles dirigido a estudiantes de bachillerato y universidad.

Guerra Mena destacó que el encuentro busca acercar a la población a las actividades productivas de la región y dar a conocer la importancia de la pesca y la acuacultura para la economía y el sustento de las comunidades.

El acceso será gratuito y el programa completo podrá consultarse en el sitio festivalacuapesca.mx.