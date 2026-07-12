$!Riesgo sísmico en Topolobampo, otro de los reclamos contra planta de amoniaco

Por Verónica Santamaría

La empresa Gas y Petroquímica de Occidente, filial de la compañía alemana Proman, omitió el riesgo que implicaría la operación de una planta de amoniaco dentro de una zona sísmica activa, como es el municipio de Ahome, Sinaloa, y las posibles afectaciones para las comunidades adyacentes. La compañía solo mencionó en su Manifestación de Impacto Ambiental un análisis para “eventos meteorológicos” sin presentar detalles al respecto. En el capítulo II de la MIA de la Planta de Amoniaco de 2200 TMPD en Topolobampo, comunidad que forma parte de Ahome, se refiere un análisis y evaluación de riesgos en el desarrollo del proyecto donde se identifican una serie de peligros potenciales entre los que destacan fugas en la tubería de gas natural. Otras amenazas son la fuga de amoniaco en el sistema de venteo, del tanque de almacenamiento, en las garzas o grúas hidráulicas y en las tuberías del proceso; así como fallas en el almacén de sustancias químicas peligrosas. Sin embargo, respecto a siniestros provocados por eventos meteorológicos o sismos, la empresa no menciona cuáles serían los riesgos específicos asociados a estos fenómenos. Solo dedica un apartado a un análisis por eventos naturales en el que señala que “sismos, huracanes e inundaciones, han sido considerados tanto en el diseño para la construcción y operación de la planta”, sin dar mayor información. “¿Dónde tiembla en Sinaloa? Como si las preocupaciones y temores con esta planta de exterminio fueran pocos, se agrega un riesgo más que no quieren ver y que se minimiza, nos encontramos en una zona de alta actividad sísmica” alertó el colectivo ¡Aquí No! en una publicación que señala la planta de fertilizantes de GPO se construye en esos límites. “Exigimos estudios serios y se priorice la seguridad y la vida... La naturaleza no avisa, por esto y más #Aquí NO”, escribió el colectivo en Facebook. En la Manifestación de Impacto Ambiental, la empresa indica que la dirección de la planta es en la carretera Mochis-Topolobampo Km 19.5, parcelas 128, 130, 197,198, 200, C, E y B, específicamente, detrás de la Terminal de Almacenamiento y Despacho Topolobampo de Petróleos Mexicanos. La inversión inicial para la planta de fertilizantes nitrogenados fue de, aproximadamente, mil millones de dólares que, según el tipo de cambio del día 27 de noviembre de 2013 —fecha en que se planteó el proyecto— y representó un total de 13 mil 095 millones de pesos.



Ahome, el municipio donde la tierra cimbra Ahome es uno de los 20 municipios de Sinaloa y el lugar donde se localiza Topolobampo y la Bahía de Ohuira. Además, es un territorio donde los movimientos telúricos son comunes, según la clasificación por peligro sísmico del Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad que lo cataloga como un lugar de riesgo alto. Según el documento, México está delimitado por cuatro zonas sísmicas: A, B, C y D, cuyo peligro es de menor a mayor, acorde a la sismicidad propia de cada región. Esa información se utilizó en el informe Identificación de peligro sísmico a nivel municipal que permita contar con información básica para el desarrollo posterior de atlas municipales en todo el país, publicado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Coordinación Nacional de Protección Civil de 2020, que indica cuáles son los estados y municipalidades que están dentro de una zona sísmica activa. Además, indica que esa regionalización sísmica fija los requisitos mínimos que deben seguir los proyectistas, diseñadores y constructores en las edificaciones y otras obras civiles, para que resulten suficientemente seguras ante los efectos producidos por un sismo. En el contexto sinaloense el municipio de Ahome se localiza entre las delimitaciones B, de sismicidad baja, y C, de sismicidad alta, es decir que comúnmente hay actividad sísmica. Topolobampo y la Bahía de Ohuira se encuentran en esta última región. Incluso, un comunicado de la Universidad Autónoma de Sinaloa destaca que la parte norte del estado “es una zona de sismicidad recurrente” donde la actividad sísmica “ha sido objeto de estudio desde el año 2004 a la fecha”. El artículo fue publicado el 24 de agosto de 2021 tras los movimientos telúricos que se registraron en esa fecha en una zona cercana a la ciudad de Los Mochis y El Fuerte. La universidad indicó que este fenómeno se debe a que “las placas tectónicas de Norteamérica y del Pacífico rozan continuamente”. La universidad recomendó que para quienes viven cerca de la costa es recomendable “reforzar sus viviendas lo mejor que se pueda, puesto que son la primera barrera de percepción en caso de suceder un evento sísmico mayor”.

En 35 años Sinaloa ha registrado 1,405 sismos En el catálogo de sismos del Servicio Sismológico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México se tiene el registro de un total de mil 405 sismos en Sinaloa desde el 14 de noviembre de 1991 hasta el 15 de junio de 2026, con magnitudes que van de los 5.6 a 3.5 grados en la escala de Richter. De ese total, 454 movimientos telúricos se originaron en Ahome, Sinaloa. En ese contexto, el colectivo ¡Aquí No! advierte que construir una planta de amoniaco en una zona sísmica activa “representa un riesgo real y alto” para la comunidad de Topolobampo, el ambiente y las futuras generaciones. El colectivo destaca que un sismo de gran magnitud dañaría la infraestructura de la planta provocando fugas o explosiones y existe un potencial de desastre industrial porque el amoniaco es una sustancia tóxica y una fuga, durante un sismo, podría resultar un siniestro catastrófico. En ambos casos se pone en riesgo la vida humana para Topolobampo y sus alrededores que podrían verse gravemente afectados y con ello, un impacto ambiental irreversible ya que un accidente podría contaminar el mar, el aire y el suelo.

Sheinbaum defiende la planta de amoniaco En la conferencia matutina del 30 de junio, la Presidenta Claudia Sheinbaum defendió los avances en el desarrollo de la planta de GPO, al 95 % y “solo le falta el 5 % para terminarse”, dijo. La mandataria señaló que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se hizo un estudio de impacto ambiental “muy elaborado (...) entonces empezó la construcción de la planta”. Sheinbaum justificó el estudio de impacto ambiental por contener medidas de mitigación que promete mejorar una parte del estero que está en Topolobampo y reconoció que el país importa gran parte del fertilizante que se utiliza. Pero con la planta “queremos que haya soberanía alimentaria, y eso significa también la producción de fertilizantes en México”, subrayó. El Estudio de Riesgo Ambiental de la Planta de Amoniaco de 2200 TMPD en Topolobampo describe tres zonas de protección en torno a las instalaciones de la fábrica, según los radios potenciales de afectación que ocasione un incidente, uno de ellos es el Amoniaducto, que en un siniestro afectaría a Topolobampo.

Las protestas se han intensificado en contra de las plantas que buscan instalarse en la región. ( )