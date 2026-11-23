AHOME._ Lo que transcurría como una convivencia tradicional por el aniversario del Ejido Ahome Independencia terminó en momentos de pánico y dispersión, luego de que un grupo de hombres protagonizara un enfrentamiento con machetes varios de ellos montados a caballo en medio de la multitud.

El altercado quedó registrado en grabaciones realizadas por los propios asistentes y difundidas posteriormente en plataformas digitales. En las imágenes se observa cómo los involucrados intercambian golpes con las armas blancas ante la mirada de familias, niños y adultos mayores que buscaban resguardarse para evitar ser alcanzados durante la agresión.

Pese a la magnitud del zafarrancho y a la rápida viralización del material audiovisual, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome no ha emitido hasta el momento un parte informativo que precise si el incidente dejó personas heridas de gravedad o si elementos preventivos lograron la detención de los responsables en el lugar.