AHOME._ Lo que transcurría como una convivencia tradicional por el aniversario del Ejido Ahome Independencia terminó en momentos de pánico y dispersión, luego de que un grupo de hombres protagonizara un enfrentamiento con machetes varios de ellos montados a caballo en medio de la multitud.
El altercado quedó registrado en grabaciones realizadas por los propios asistentes y difundidas posteriormente en plataformas digitales. En las imágenes se observa cómo los involucrados intercambian golpes con las armas blancas ante la mirada de familias, niños y adultos mayores que buscaban resguardarse para evitar ser alcanzados durante la agresión.
Pese a la magnitud del zafarrancho y a la rápida viralización del material audiovisual, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome no ha emitido hasta el momento un parte informativo que precise si el incidente dejó personas heridas de gravedad o si elementos preventivos lograron la detención de los responsables en el lugar.
Asimismo, se desconocen los motivos que detonaron la confrontación entre los participantes durante el evento comunitario.
Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la problemática de las agresiones con arma blanca en la región norte de Sinaloa.
En meses recientes, tanto sectores populares de Los Mochis como diversas sindicaturas y comunidades rurales de Ahome han sido escenario de riñas callejeras y pleitos en convivencias donde herramientas de trabajo agrícola, como los machetes, son utilizadas para agredir.
La repetición de estos hechos ha reavivado los cuestionamientos sobre los protocolos de vigilancia preventiva, la revisión en accesos y el control en la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante las celebraciones masivas en la zona rural del municipio.