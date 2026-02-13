$!Rinde protesta Adriel Gastélum González como nuevo presidente de la Asociación Ganadera de Mocorito

El comunicado señaló que durante su intervención, Sáinz Aispuro enfatizó que la prioridad de la gestión debe ser el fortalecimiento del estatus zoosanitario de Sinaloa.

En el marco de la Asamblea Ordinaria Anual del sector, el acto fue encabezado por José Alfredo Sáinz Aispuro, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa y del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, quien brindó el respaldo total de la organización estatal a la nueva directiva que encabezará los esfuerzos de los productores durante los próximos dos años.

Con el compromiso de fortalecer la sanidad animal y estrechar la coordinación entre los tres niveles de gobierno, Adriel Gastélum González rindió protesta este viernes como nuevo presidente de la Asociación Ganadera Local de Mocorito para el periodo 2026-2027.

Hizo hincapié en la necesidad de mantener acciones preventivas permanentes, especialmente ante amenazas como el gusano barrenador, mediante el intercambio de experiencias con otras entidades del país.

Asimismo, el líder de la UGRS subrayó que la transparencia y la responsabilidad en los acuerdos son pilares para atender las necesidades de los productores.

También reiteró que el trabajo conjunto con el Gobierno Municipal de Mocorito, el Gobierno del Estado y la Federación permite consolidar campañas sanitarias, fortalecer el areteo del ganado y garantizar la trazabilidad mediante el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, asegurando que a la mesa del consumidor llegue un producto inocuo y de calidad.

Al concluir el evento, se realizó un exhorto a los ganaderos para mantenerse unidos y así gestionar mejores condiciones y apoyos para el municipio.

En el presídium estuvieron presentes Alfredo Valdez Zazueta, subsecretario de Ganadería del Estado; Enrique Parra Melecio, Presidente Municipal de Mocorito, así como dirigentes de diversas asociaciones ganaderas locales de la región.