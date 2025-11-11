$!Rinde protesta Martín Golarte como nuevo presidente de Cruz Roja Los Mochis

LOS MOCHIS._ La Cruz Roja Mexicana, delegación Los Mochis, tiene un nuevo presidente, se trata de Martín Ernesto Golarte Velderráin, quien rindió protesta como el nuevo presidente del Consejo Directivo. Golarte Velderráin sucede a Narciso García Rosas, quien estuvo al frente de la institución durante ocho años, en un periodo de 2017 a 2025. La ceremonia se realizó durante la presentación del Informe de Labores de la delegación, evento que estuvo presidido por el delegado estatal de Cruz Roja en Sinaloa, Carlos Bloch Artola.

En ese sentido, Bloch Artola reconoció la gran labor de la administración anterior y reiteró su respaldo al nuevo mandatario. De acuerdo con las estadísticas dadas a conocer en el evento, durante el periodo de Narciso García, la Cruz Roja Los Mochis destacó por sus resultados. Se ofrecieron más de 73 mil servicios de ambulancia, más de 755 mil atenciones médicas y más de 56 mil apoyos sociales.





Además, se adquirieron ocho ambulancias totalmente equipadas y se reabrió el área de socorro en la Base Ahome. El presidente entrante, Martín Ernesto Golarte Velderráin, agradeció la confianza y asumió el compromiso de continuar el trabajo. “Hoy abrimos un nuevo capítulo. Asumir esta presidencia es un honor que recibo con humildad y determinación, agradezco a Narciso García Rosas por dejar una Cruz Roja más fuerte y cercana a la comunidad, sobre esos cimientos seguiremos construyendo. A los voluntarios, paramédicos y colaboradores, gracias por su entrega; son el alma de esta institución”, manifestó. En el evento, el Presidente municipal de Ahome, Antonio Menéndez del Llano Bermúdez, reconoció a Narciso García Rosas por sus ocho años de dedicación. “Por supuesto, quiero reconocer el trabajo que realizo nuestro amigo el Narciso García Rosas, sin duda, al igual que su padre, siempre le gusto trabajar y atender con corazón a los demás, haciendo, incluso, algo más de lo que le correspondía como médico”, expresó el alcalde.



