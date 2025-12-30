Norte
|
Toma de protesta

Rinden protesta nuevas funcionarias de Semujeres en Ahome

Melissa Estavillo Zavala asume la titularidad de la Secretaría, mientras que Gloria Chavarría dirigirá el área de Erradicación de la Violencia; Menéndez exhorta a trabajar con sentido humanista.
Noé Ruiz |
30/12/2025 16:07
30/12/2025 16:07

LOS MOCHIS._ El Gabinete Municipal de Ahome realizó ajustes en una de sus áreas más sensibles. El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, oficializó este martes 30 de diciembre los nombramientos de las nuevas encargadas de dirigir la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) en el municipio.

En acto protocolario, el Primer Edil tomó la protesta de ley a Melissa Estavillo Zavala como nueva Secretaria de la dependencia. Asimismo, designó a Gloria Chavarría Espinoza como responsable de la Dirección de Planeación, Atención y Erradicación de la Violencia.

Durante su mensaje, Menéndez de Llano Bermúdez fue claro al marcar la línea de trabajo que deberán seguir las nuevas funcionarias. Subrayó que la política de su administración se alinea con los principios humanistas de los gobiernos federal y estatal, exigiendo que la burocracia no sea un obstáculo para las víctimas.

“Lo más importante es que la forma de trabajar sea siempre poniendo en el centro a las personas, y les brinden una atención con empatía, y garanticen certidumbre a las mujeres que acudan ante ellas”, instruyó el Alcalde.

  • $!Rinden protesta nuevas funcionarias de Semujeres en Ahome
  • $!Rinden protesta nuevas funcionarias de Semujeres en Ahome
  • $!Rinden protesta nuevas funcionarias de Semujeres en Ahome

El Presidente Municipal destacó que ambas perfiles cuentan con experiencia comprobada en la materia, por lo que confía en que harán una “buena mancuerna” para atender a las niñas y mujeres de Ahome. Además, ordenó que su gestión no sea aislada, sino que trabajen en transversalidad con organismos como el Sistema DIF, Seguridad Pública, SIPINNA, IPAMA e IMDIS.

Por su parte, las nuevas titulares, Estavillo Zavala y Chavarría Espinoza, agradecieron la confianza para asumir esta responsabilidad social. En su primera intervención, enviaron un mensaje directo a la población femenina del municipio:

“Las invitamos a que se acerquen, las puertas de la Secretaría están siempre abiertas para ayudarlas”, manifestaron.

Las funcionarias se comprometieron a fortalecer la coordinación con la Semujeres a nivel estatal y federal para consolidar los programas de bienestar y protección en el municipio.

#Toma de Protesta
#Semujeres
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube