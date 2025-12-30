$!Rinden protesta nuevas funcionarias de Semujeres en Ahome

LOS MOCHIS._ El Gabinete Municipal de Ahome realizó ajustes en una de sus áreas más sensibles. El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, oficializó este martes 30 de diciembre los nombramientos de las nuevas encargadas de dirigir la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) en el municipio.

En acto protocolario, el Primer Edil tomó la protesta de ley a Melissa Estavillo Zavala como nueva Secretaria de la dependencia. Asimismo, designó a Gloria Chavarría Espinoza como responsable de la Dirección de Planeación, Atención y Erradicación de la Violencia.

Durante su mensaje, Menéndez de Llano Bermúdez fue claro al marcar la línea de trabajo que deberán seguir las nuevas funcionarias. Subrayó que la política de su administración se alinea con los principios humanistas de los gobiernos federal y estatal, exigiendo que la burocracia no sea un obstáculo para las víctimas.

“Lo más importante es que la forma de trabajar sea siempre poniendo en el centro a las personas, y les brinden una atención con empatía, y garanticen certidumbre a las mujeres que acudan ante ellas”, instruyó el Alcalde.