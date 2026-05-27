$!Roban sagrario y reliquias de templo católico en la Higuera de Zaragoza, Ahome

Higuera de Zaragoza, Ahome._ Un duro golpe al patrimonio histórico y espiritual sufrieron los habitantes de la sindicatura de Higuera de Zaragoza, luego de que civiles desconocidos profanaran la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe para apoderarse de diversas piezas de arte sacro.
El atraco, que ha despertado una profunda indignación y tristeza entre la feligresía local, fue dado a conocer por los propios miembros de la iglesia a través de sus plataformas digitales. Según los reportes compartidos por la comunidad eclesiástica, los delincuentes lograron sustraer elementos fundamentales para la liturgia católica.
Entre las piezas robadas destacan: el Sagrario, un Copón y un Relicario.
Más allá de la afectación material, la sustracción representa una herida directa a la fe de decenas de familias ahomenses que congregan en este recinto. Ante esta lamentable situación, la parroquia lanzó un llamado de auxilio urgente a la ciudadanía, pidiendo colaboración para rastrear el paradero de los objetos sagrados o aportar cualquier dato que ayude a identificar a los responsables de este ilícito.
Hasta el momento, las circunstancias exactas en las que se perpetró el saqueo permanecen bajo incertidumbre. Tampoco se ha confirmado si los encargados del templo ya interpusieron la denuncia correspondiente ante las autoridades de justicia.
Los habitantes de Higuera de Zaragoza se mantienen a la expectativa, a la espera de que tanto la representación de la iglesia como las corporaciones de seguridad del municipio de Ahome brinden un pronunciamiento oficial y esclarezcan este atentado contra el patrimonio religioso del pueblo.