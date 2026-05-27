$!Roban sagrario y reliquias de templo católico en la Higuera de Zaragoza, Ahome

Higuera de Zaragoza, Ahome._ Un duro golpe al patrimonio histórico y espiritual sufrieron los habitantes de la sindicatura de Higuera de Zaragoza, luego de que civiles desconocidos profanaran la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe para apoderarse de diversas piezas de arte sacro.

El atraco, que ha despertado una profunda indignación y tristeza entre la feligresía local, fue dado a conocer por los propios miembros de la iglesia a través de sus plataformas digitales. Según los reportes compartidos por la comunidad eclesiástica, los delincuentes lograron sustraer elementos fundamentales para la liturgia católica.

Entre las piezas robadas destacan: el Sagrario, un Copón y un Relicario.