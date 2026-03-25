Rocha Moya exige resultados al Gobierno de Ahome tras el fallo definitivo de la Corte

LOS MOCHIS._ Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al desechar la controversia constitucional relacionada con el Municipio de Ahome, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pidió a las autoridades que es momento de dar vuelta a la página y ponerse a trabajar.

Explicó que la Corte desestimó el recurso legal por haber sido presentado fuera de los tiempos establecidos.

Al tratarse de la máxima autoridad judicial, el caso no tiene cabida para más impugnaciones, por lo que la ruta institucional debe retomarse de inmediato para no vulnerar la gobernabilidad del Municipio.

Ante este cierre del proceso legal, Rocha Moya exigió a los funcionarios del Ayuntamiento que abandonen las confrontaciones y las aspiraciones personales para centrarse en la gestión pública.

“No hay otro movimiento, entonces lo que ya les dije, me reuní con ellos, gobiernen, gobiernen bien, porque si no, pues la gente va a sancionar sus fallas. Aquí el tema es que gobiernen, no se metan en politiquería y no anden haciendo proyecciones de futuro. [...] ¿Qué es lo que les dije a ellos exactamente? Vengan a trabajar”, sentenció el Gobernador.

Cuestionado sobre los estragos de este conflicto, consideró que los costos políticos de la disputa ya se pagaron en su momento, por lo que prolongar el tema resulta innecesario y perjudicial para la población de Ahome.

“Está resuelto. Es por la vía jurídica hasta el techo del sistema judicial que tenemos y este ya resolvió, [...] ya dijo, saben qué, lo que se está solicitando ahora, que es el tema de la controversia, es extemporáneo”, reiteró.

Rocha Moya insistió en que la administración municipal debe ser rigurosa y demostrar con hechos que sus acciones están orientadas al beneficio colectivo.

“Que la gente vea que hay resultados, que se den cuenta que todo lo hacen por el bien de la gente, no por el bien de los políticos”, asentó.