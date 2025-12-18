$!Rocha Moya inaugura carril del bulevar Zacarías en Los Mochis

LOS MOCHIS, Ahome._ Durante una gira de trabajo por el municipio de Ahome, el Gobernador Rubén Rocha Moya inauguró en Los Mochis el carril oriente-poniente del bulevar Zacarías. La obra duró muchos años inconclusa y era una petición de hace casi 10 años de parte de los vecinos de la colonia, donde también se beneficia al Poder Judicial de la Federación, pues justamente es el acceso a estas instalaciones de impartición de justicia. De acuerdo con un comunicado, acompañado por el Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez; la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde; El Secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio; y el Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel; el Mandatario estatal también supervisó los trabajos de rehabilitación del colector de drenaje sanitario sobre la avenida Santos Degollado, donde se invierten 7 millones 171 mil pesos. “Aquí lo que importa es que después de muchos, muchos años, décadas, se pudo terminar este bulevar en este sentido, y con esto vamos a evitar accidentes, conglomeración y se va a liberar mucho el tráfico de esta parte norte de la ciudad”, dijo en agradecimiento el Alcalde De Llano Bermúdez.

La obra del bulevar Zacarías consistió en la pavimentación con concreto hidráulico de 204 metros de longitud de 18 centímetros de espesor, que comprende también la construcción de banquetas con rampas para personas con discapacidad, y alumbrado público, todo con una inversión de 3.4 millones de pesos. En su mensaje, Rocha Moya dijo que el propósito de retomar esta obra, que duró años inconclusa, es darle satisfacción a la ciudadanía, y también a trabajadores y población que acuden a los Juzgados ubicados en esta sede en Los Mochis del Poder Judicial de la Federación. “La calle está muy bien hecha, en general es el molde que estamos usando para todas nuestras obras, todas las calles de las áreas urbanas tienen que estar hechas de concreto hidráulico y debidamente equipadas”, comentó el Gobernador para luego dar el banderazo simbólico de inauguración del bulevar Zacarías. En dicho evento también estuvo presente personal del Poder Judicial de la Federación, y al respecto el Juez Quinto de Distrito, Juan Enrique Parada, reconoció que esta obra será muy útil para la atención y administración de justicia, ya que era muy esperada. “Para nosotros sencillamente es algo muy bueno, un agradecimiento de parte de todos mis compañeros y hay mucha gente que está muy interesada en que la administración de justicia cada vez sea mejor, y esto nos va a ayudar muchísimo”, dijo el Juez.

Enseguida, Rocha Moya se trasladó a la avenida Santos Degollado para supervisar los trabajos de rehabilitación del colector de drenaje sanitario, que también era una reiterada demanda de los habitantes de Los Mochis. Dicho proyecto consiste en la rehabilitación de colector de 42 pulgadas en la avenida Santos Degollado, entre bulevar 10 de Mayo y calle República de Argentina, con el objetivo de mejorar la infraestructura de saneamiento y garantizar el adecuado sistema de drenaje.