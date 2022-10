$!Rocha Moya inaugura el colector Niños Héroes en Los Mochis

“Ni una sola obra pública que hagamos nosotros le va a costar a los habitantes, nada, ni carreteras, ni calles pavimentadas, ni drenajes, ni agua potable, no le vamos a pedir que junten, que hagan un comité para que junten el recurso y luego ver si les llega su turno. No, porque no es un recurso ni del Presidente ni del Gobernador, es un recurso del pueblo y lo tenemos que destinar con la sabiduría que debe tener el gobernante que es saber destinar el recurso para lo que es útil para la gente”, dijo el Gobernador.

Al respecto, adelantó que para el municipio de Ahome se tiene un programa para la pavimentación de 40 calles, en coordinación con el Ayuntamiento, obras que iniciarán antes de que termine este año.

Rocha Moya destacó también que se construirá un colector en la colonia Magisterial, al pie del Cerro de la Memoria, como obra complementaria de este colector Niños Héroes, pues los deslaves del cerro han sido los que a lo largo de los 50 años que tenía este colector han ocasionado su colapso, por lo que para garantizar una vida útil de otros 60 años de este colector será necesaria esa otra obra.

“Éstas son obras que no se ven, y que normalmente no se quieren hacer, pero son muy útiles, ustedes ya no se van a inundar, vamos a hacer estas dos obras y las dos de arriba, de La Magisterial, estas cuatro obras nos va a permitir que ya no se inunde la ciudad de Los Mochis”, precisó.