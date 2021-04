AHOME._ Rubén Rocha Moya llamó ‘defensora del viejo régimen’ a una periodista de Los Mochis, luego de que ésta respondiera a uno de sus argumentos, y después se disculpó.

La situación se dio durante una rueda de prensa que el candidato a la Gubernatura por la alianza Morena-PAS ofreció este jueves.

“Desde que entró Andrés Manuel (López Obrador) como Presidente, ¿cuándo han visto que se tomen las casetas porque no les pagan los estímulos al sector agrícola?”, preguntó Rocha Moya cuando se le cuestionaba sobre los apoyos federales a los sectores productivos.

Fue entonces cuando la periodista Arely Hernández, de Plataforma Noticias y Foro Abierto, le señaló que si ahora los agricultores recurren a ese tipo de protestas se les denuncia penalmente y pueden ir a la cárcel hasta por siete años.

“¡Ah, mira!, tenemos una defensora del viejo régimen aquí”, reaccionó el candidato.

Varios periodistas le pidieron que no denostara a su compañera, y Rocha Moya se disculpó.

“Reconozco que no en todos los casos han caminado los apoyos como debiera de ser, porque hay una gran oposición al cambio, y esa oposición al cambio es la que ahora está buscando regresar a los privilegios que tenían. Esos privilegios que se han visto lastimados, son los que han configurado la alianza que tenemos enfrente, inaudita, la alianza del PRI con el PAN”, terminó diciendo sobre los apoyos federales.

TAMBIÉN LLAMA ‘DOBLE CARA’ AL GOBIERNO DEL ESTADO

Siguiendo con el tema de los apoyos federales a los sectores productivos, Rubén Rocha Moya llamó ‘doble cara’ al Gobierno del Estado, encabezado por Quirino Ordaz Coppel.

“El discurso de la oposición, entre ellos el Gobierno del Estado, porque es un opositor... doble cara... desde la Secretaría de Pesca se dedicaron a denostar al Gobierno Federal porque no se apoyaba a los pescadores. Yo voy a los campos pesqueros, he ido aquí a El Colorado, fui a Costa Azul, fui a Las Arenitas, la gente está contenta, no satisfecha, porque les llega un apoyo directo que jamás les había llegado”, expuso.

Señaló que el programa federal de subsidio al diésel marino y a la gasolina ribereña se canceló ‘por problemas de corrupción’, pero se comprometió a apoyar a la pesca ribereña desde el Gobierno Estatal si gana la elección.

Asimismo, prometió ‘no gastar en frivolidades’, criticando que actualmente se gasten mil 200 millones de pesos ‘para cultivar la imagen del gobernante’.

“Con lo que se va por el caño de la corrupción, vamos a hacer muchas cosas, vamos a apoyar a los sectores productivos”, dijo.