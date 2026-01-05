Rocha Moya reconoce finanzas sanas en Ahome al cerrar el año con recursos propios y sin pedir adelantos al Gobierno del Estado

LOS MOCHIS._ Durante la semanera de este lunes, el Gobernador Rubén Rocha Moya felicitó a la administración pública local, debido a que fue el único municipio que logró cerrar el ejercicio fiscal 2025 sin necesidad de solicitar recursos extraordinarios al Gobierno del Estado para solventar sus compromisos de fin de año.

El mandatario estatal destacó la gestión hacendaria del Ayuntamiento, contrastándola con la dependencia financiera que históricamente obligaba a los municipios a pedir adelantos de participaciones o préstamos para cubrir la nómina y aguinaldos de diciembre.

“Ahome lo felicito, juntaron el dinero ustedes. Es la primera vez que no le doy dinero al municipio de Ahome para que cumplan con sus pagos decembrinos”, declaró Rocha Moya.

Mientras Ahome mantuvo sus cuentas sanas, la realidad para otros Ayuntamientos fue distinta. Rocha Moya informó que la Secretaría de Administración y Finanzas tuvo que dispersar una bolsa de entre 60 y 70 millones de pesos para “rescatar” a otros municipios que no lograron la suficiencia presupuestal.

No obstante, Rocha Moya precisó que esta cifra ha ido a la baja en comparación con años anteriores, lo que indica una paulatina mejora en la disciplina financiera de las alcaldías sinaloenses.

Para evitar sofocones financieros al cierre del próximo año, el Gobernador delineó la estrategia fiscal que regirá en 2026. Se trata de un esquema de ahorro programado donde se proyecta una reserva total de 2 mil 600 millones de pesos a nivel estatal.

La mecánica consistirá en retener y guardar el 17 por ciento de las participaciones quincenales durante 11 meses. Este “guardadito” institucional tiene como objetivo garantizar que, llegado el mes de diciembre, todos los entes públicos tengan asegurado el recurso para las prestaciones laborales sin poner en riesgo la operatividad gubernamental.

“Esa es la disciplina que necesitamos, ahorrar el recurso y garantizar los pagos. Municipios como Ahome demuestran que sí se puede”, mencionó el Gobernador.