Durante su conferencia “semanera” de este lunes, el Gobernador Rubén Rocha Moya dijo que no comparte que se gaste en cambiar el color de las patrullas, y menos que usen los colores de Morena, en referencia a las nuevas patrullas de Ahome.

“Lo que sí digo categóricamente: que no comparto que gastemos dinero en pintar las patrullas, menos con el parecido, porque tienen una identidad, la acción tiene una identidad muy parecida con nuestro partido. No comparto”, dijo.

“Yo no soy de andar pintando, o sea, eso se llama patrimonialismo, esto no es de nosotros es institucional. Yo no sé de dónde venga el azul de las patrullas, pero así vienen, cambiarlas de color te cuesta”, agregó.

Rocha Moya aclaró que respeta la decisión del Alcalde de Ahome y señaló que el cambio de color de las patrullas fue en ejercicio de la autonomía municipal.

Cabe recordar, que hace unos días el Alcalde Gerardo Vargas Landeros entregó 16 nuevas patrullas como parte de una dotación de uniformes y parque vehicular a la recién creada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que requirió una inversión aproximada a los 30 millones de pesos; pero cambiaron el tradicional color azul por el guinda.

En justificación, el Alcalde dijo que el color azul era representativo de los gobiernos panistas, por lo que ahora las patrullas tendrían ‘los colores que distinguen a la Cuarta Transformación’.

Hay un Manual de Identidad de la Policía, emitido este año por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se establece que en todos los vehículos terrestres de las Policía Municipal el logotipo debe ir sobre fondo azul.