Rubén Rocha ofrece una secretaría a Aurelia Leal

GUASAVE. – De visita en Guasave en su segundo día de campaña por la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya reveló que ya le ofreció a Aurelia Leal López una secretaría en su gabinete.

Durante su discurso, el candidato Morena y Partido Sinaloense dejó al final un mensaje que parecía llevaba dedicatoria a la Alcaldesa con licencia de Guasave, a quien primer le negó Morena la posibilidad de una reelección y después la sacó de la lista de candidatos a diputados plurinominales, donde originalmente iba en la primera posición.

“Hay muchos compañeros que legítimamente protestaron, Felícitas, por ejemplo, ella era aspirante a ser presidenta municipal, y protestó con energía, pero su disciplina partidaria la ubica; hay otros compañeros que protestaron y no tienen una opción, pero que ya la tuvieron”, dijo.

“Hay que ser agradecidos, pero además, si no cuestionaste el procedimiento con el que antes te eligieron a ti y ahora sí cuestionas, no, necesitamos tener disciplina partidario. No podemos patear el pesebre, necesitamos unidad, si queremos ganar el gobierno de Sinaloa y los gobiernos municipales, y la legislación local y federal necesitamos que estemos unidos”.

Aseguró que en su gobierno van a tener oportunidad muchos compañeros que cree que están fuera, pero no lo están.

En entrevista posterior al discurso sobre el tema de Aurelia Leal, Rocha Moya sostuvo que quienes son del movimiento están obligados a respetar la decisión de Morena y más quienes han tenido el beneficio del partido antes, como el caso de ella.

“Es más, se lo digo desde aquí y se lo mandé decir a ella, si ella quiere puede ser secretaria de mi gabinete, ya se enseñó a gobernar, yo ya se lo propuse, le pedí a la Senadora Imelda Castro que se lo hiciera llegar, ella toma la decisión, pero lo que tenemos que hacer primero es observar disciplina partidaria para poder tener esa consideración”, aclaró.

Leal López tiene sus derechos y tiene la libertad de ejercerlos, pero su caso no es un problema de Rubén Rocha, sino de los procedimientos del partido, indicó.

Explicó que Morena decidió meter en la posición 1, donde estaba Aurelia Leal, una fórmula indígena para cumplir con una acción afirmativa ordenada por el órgano electoral.