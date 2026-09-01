Sacan de circulación 68 armas en Ahome mediante campaña de Desarme Voluntario

LOS MOCHIS._ Con un saldo de 68 armas de fuego retiradas de los domicilios del municipio, concluyó de manera exitosa la reciente campaña de Desarme Voluntario en Ahome la cual se llevó a cabo del 24 al 28 de agosto así lo informó Carlos Francisco Rodríguez Ponce.

El Secretario de Seguridad Pública del municipio detalló que, aunque en esta ocasión la jornada de canje duró menos tiempo en comparación con ediciones anteriores, la respuesta cívica por parte de la ciudadanía superó las expectativas de las autoridades.

"Tenemos muy buenas donaciones a pesar de que fue una semana de este evento. Como se ha estado haciendo de una semana a 15 días aquí en el municipio, ahora solamente fue una semana y con muy buenos resultados en el cual se obtuvieron armas cortas, armas largas, algunas municiones y algunos juguetes bélicos por parte de los niños", explicó.

Al detallar las cifras finales con las que cerró el módulo de recepción, Rodríguez Ponce precisó el número de artefactos asegurados y reiteró el propósito principal de esta campaña preventiva impulsada por los tres órdenes de Gobierno.

"Cerramos con 68 armas. Es muy importante sacar de los domicilios las armas y no poner en riesgo, principalmente, a los menores de edad", enfatizó el comandante.

Cabe recordar que este programa busca disminuir los índices de violencia y prevenir accidentes fatales dentro del núcleo familiar, fomentando una cultura de paz mediante el intercambio anónimo de armamento por incentivos económicos.