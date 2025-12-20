SADER inicia con los primeros pagos del trigo y maíz a productores de Sinaloa, destinan $2.5 millones a la AARFS

LOS MOCHIS._ La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) comenzó la transferencia de recursos correspondientes a los apoyos para productores de trigo y maíz en Sinaloa. Jesús Vega Acuña, titular de la oficina de representación de la SADER en la entidad, comunicó que el dinero se encuentra disponible desde las oficinas centrales.

El funcionario informó sobre el envío del primer paquete de pagos es por un monto de 2.5 millones de pesos y que dicho recurso corresponde a los expedientes integrados por la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS), organismo que completó la entrega de la documentación requerida.

De acuerdo con los registros de la dependencia, el padrón del sector trigo contempla a 2 mil 500 productores en el estado. Vega Acuña señaló que la oficina espera la recepción de los expedientes provenientes del Valle del Carrizo para continuar con el proceso de dispersión de los fondos.

La dependencia federal notificó el estatus de los pagos pendientes de agricultores del ciclo anterior. La autoridad envió a revisión una lista conformada por mil 338 productores de maíz y 75 de trigo. Este grupo de agricultores mantiene pendiente la recepción del apoyo de 750 pesos por tonelada.

Sobre la actividad agrícola actual, la programación de siembra de trigo establece una meta de 45 mil hectáreas. Hasta la fecha, las Juntas Locales de Sanidad Vegetal han registrado la expedición de permisos para 25 mil hectáreas. La SADER prevé que la superficie autorizada se complete durante el transcurso del mes de diciembre.