$!Salud hace doble frente sanitario por el dengue e instalan puntos de hidratación, en Ahome

LOS MOCHIS._ En una estrategia simultánea para blindar la salud pública durante los meses más críticos del verano, el Ayuntamiento de Ahome intensificó sus brigadas operativas con un doble propósito de frenar la propagación del mosquito transmisor del dengue y prevenir emergencias derivadas de las altas temperaturas.
Para hacer frente a la canícula, la dependencia mantiene activos puntos de hidratación en la vía pública, con especial énfasis en el sector comercial de la Zona 30 en el centro de Los Mochis, así como en las Caravanas del Bienestar. En estos módulos se distribuye suero vida oral y se difunde información preventiva, un programa que se mantendrá vigente hasta el mes de septiembre, indicó María Isabel Astorga Soto, directora de Salud Municipal.
“Aprovecho para pedir a la ciudadanía que se hidrate, y si siente malestares como piel caliente, húmeda, confusión, mareo, náuseas, vómito, pulso rápido, que son motivo de afectación por las altas temperaturas y pueden ocasionar deshidratación o golpes de calor, deben hidratarse e ir al servicio médico de inmediato”, advirtió Astorga Soto.
Hasta la fecha, la dependencia reporta un saldo de 10 personas atendidas por deshidratación y un caso confirmado de golpe de calor.
El otro gran reto sanitario es el dengue. La titular de Salud reveló que, en lo que va del año, el municipio acumula aproximadamente 146 contagios. Los principales focos de infección detectados se ubican en el campo pesquero Bacorehuis, así como en las colonias Tepeka y Las Canteras dentro del casco urbano, por lo que urgió a los habitantes de estos sectores a extremar precauciones.
Para cortar el ciclo de reproducción del insecto, el gobierno municipal aceleró las campañas de retiro de cacharros.
“La semana pasada retiramos 9 toneladas de criaderos de moscos de los hogares y la vía pública, y le pedimos a la gente que siga eliminándolos y participen en las jornadas de descacharrización”, exhortó la funcionaria.
El operativo de salud continuará este viernes 10 de julio con un despliegue masivo para el retiro de criaderos. Las labores de las brigadas abarcarán los siguientes asentamientos:
- Colonia Heriberto Valdez Romero
- Colonia Roberto Pérez Jacobo
- Infonavit Mochicahui
- Villa Huites
- Tabachines
- Santa Rosa
Para facilitar la recolección, las autoridades instalarán una tolva en el lote baldío ubicado en el cruce del dren Chihuahuita y la calle Ignacio Ramírez, en la colonia Heriberto Valdez Romero, donde los vecinos podrán depositar llantas, cubetas y cualquier objeto que acumule agua.