$!Salud hace doble frente sanitario por el dengue e instalan puntos de hidratación, en Ahome

LOS MOCHIS._ En una estrategia simultánea para blindar la salud pública durante los meses más críticos del verano, el Ayuntamiento de Ahome intensificó sus brigadas operativas con un doble propósito de frenar la propagación del mosquito transmisor del dengue y prevenir emergencias derivadas de las altas temperaturas.

Para hacer frente a la canícula, la dependencia mantiene activos puntos de hidratación en la vía pública, con especial énfasis en el sector comercial de la Zona 30 en el centro de Los Mochis, así como en las Caravanas del Bienestar. En estos módulos se distribuye suero vida oral y se difunde información preventiva, un programa que se mantendrá vigente hasta el mes de septiembre, indicó María Isabel Astorga Soto, directora de Salud Municipal.

“Aprovecho para pedir a la ciudadanía que se hidrate, y si siente malestares como piel caliente, húmeda, confusión, mareo, náuseas, vómito, pulso rápido, que son motivo de afectación por las altas temperaturas y pueden ocasionar deshidratación o golpes de calor, deben hidratarse e ir al servicio médico de inmediato”, advirtió Astorga Soto.

Hasta la fecha, la dependencia reporta un saldo de 10 personas atendidas por deshidratación y un caso confirmado de golpe de calor.