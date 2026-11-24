LOS MOCHIS._ Ante el inicio de la temporada de llegada de trabajadores agrícolas al valle, la Dirección de Salud Municipal de Ahome pondrá en marcha este 25 de noviembre un programa de brigadas médicas dirigidas a familias jornaleras asentadas en las cuarterías del Campo 35 y Arrocera.

La directora María Isabel Astorga Soto, explicó que las atenciones se realizarán todos los miércoles a partir de las 14:40 horas, un horario establecido para que los trabajadores en su mayoría de origen tarahumara puedan acudir a consulta una vez concluida su jornada en el campo.

“Ya comenzaron a llegar los jornaleros migrantes, especialmente tarahumaras. Las comunidades que nos corresponden son Arrocera y Campo 35, por lo que acudiremos los miércoles con una brigada médica para atender a esta población en situación de vulnerabilidad”, señaló.

Durante las visitas se brindarán consultas de primer nivel y medicamentos del cuadro básico; en caso de detectar padecimientos de mayor complejidad, los pacientes serán canalizados al Hospital General.

Como medida previa, personal de la dependencia y de la Jurisdicción Sanitaria recorrieron la semana pasada las cuarterías para evaluar las condiciones de estos espacios ante el flujo migratorio.

Astorga Soto indicó que este despliegue forma parte de la política de atención cercana a sectores vulnerables impulsada por el Presidente Municipal, Antonio Menéndez.

Asimismo, ante el descenso de las temperaturas en la región, exhortó a los trabajadores y a la población en general a aplicarse las vacunas contra la influenza y el Covid-19, protegerse de los cambios bruscos de clima y abrigarse adecuadamente durante las primeras horas del día.

De manera paralela, la dependencia anunció una brigada multidisciplinaria para este jueves 26 de noviembre en la cancha del Ejido Olas Altas, de 9:00 a 12:00 horas, donde se ofrecerán consultas de medicina general, enfermería, nutrición, odontología, rehabilitación física y entrega de medicamentos.

A estas acciones se suman los servicios regulares de la Dirección de Salud Municipal, que mantiene atención de pediatría los miércoles y jornadas de salud visual los jueves enfocadas en la prevención y detección de cataratas.