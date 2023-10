La explanada luce nutrida tanto por gente local como por cientos y cientos de turistas que no dejan de llegar para entregarle una ofrenda al santo, las cuales van desde arreglos florales o veladoras.

“Le tengo fe, y por eso, de agradecimiento me vestí de su figura... estoy agradecido con él”, compartió Ramón Islas.

“Lo hago de corazón y no precisamente porque se me haya ofrecido de algún apuro o algo por el estilo, fue de agradecimiento, lo traigo en el corazón”, expresó el mochitense.

Muchos feligreses de San Judas Tadeo no necesitan un motivo como tal para entregarle su fe, como Humberto Alarcón de Badiraguato, quien visitó el Parque Mirador para contemplar a su símbolo.

“Todo el tiempo le he tenido fe, todo el tiempo le he pedido y me ha concedido... en mi familia todos les tenemos fe, es más, en la casa queremos hacerle una capillita”, nos dijo Humberto.