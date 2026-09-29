$!San Miguel Zapotitlán celebra 418 años de historia viva; el Cabildo de Ahome honra a ciudadanos ejemplares

SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, Ahome._ Con un llamado a preservar la identidad cultural y reconocer el valor de su gente, la sindicatura de San Miguel Zapotitlán se convirtió este día en la sede del Ayuntamiento de Ahome, en el marco de una doble conmemoración: el 418 aniversario de su fundación y los 98 años de la creación del Ejido San Miguel.
Teniendo como recinto oficial la Casa de la Cultura Yoreme, el Presidente Municipal, Antonio Menéndez De Llano Bermúdez, encabezó la Sesión Solemne de Cabildo.
Durante el acto, subrayó que la grandeza de la región radica en quienes trabajan diariamente por el bien común, procediendo a galardonar a cuatro ciudadanos ilustres elegidos por la propia comunidad.
Las distinciones por su sobresaliente labor fueron entregadas a Luis Alfonso Pellegrini Araujo, por su aportación a la Educación; María Guadalupe Díaz Galaviz, en el ámbito de Arte y Cultura; Ernesto Heredia Heredia, por su fomento al Deporte; y Marisol López Chávez, en la categoría de Labor Social.
“Este reconocimiento tenemos el honor de poder entregárselo a personas que se han distinguido a lo largo de su vida de su trayectoria por la vocación de serles útiles a los demás”, destacó Menéndez De Llano Bermúdez al entregar las placas conmemorativas.
El evento no solo sirvió para mirar al pasado, sino para trazar mejoras en el presente.
El Síndico Municipal, Marcos Enrique López Ramírez, tomó la palabra para agradecer la cercanía del Ayuntamiento y celebrar los compromisos cumplidos en materia de infraestructura, destacando la reciente aprobación para pavimentar las calles Lorenzo F. Robles y Cuauhtémoc, obras largamente esperadas por los vecinos.
El profesor José María López Carrillo enfatizó la resistencia de las tradiciones locales frente al paso del tiempo.
La ceremonia cívica estuvo revestida de solemnidad con la participación de la Escolta y Banda de Guerra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome.
Además del pleno de regidores y la Síndica Procuradora, el acto contó con la presencia de líderes locales, entre ellos el comisariado ejidal Jesús Miguel Heredia Islas, reafirmando así la unión entre las autoridades municipales y los representantes sociales en esta fecha histórica para el norte de Sinaloa.