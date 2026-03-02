Sancionará Ayuntamiento de Ahome a Vialidad y Transporte por tala ilegal de árboles y turna caso a Profepa

LOS MOCHIS._ El Ayuntamiento de Ahome actuará con firmeza y sin distinciones tras la tala de árboles registrada este fin de semana en las oficinas de la Delegación de Vialidad y Transportes. El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez confirmó este lunes que ya se levantó un acta administrativa contra la dependencia estatal y se dio parte a las autoridades federales.

Luego de que la ciudadanía exhibiera con asombro el retiro total de la vegetación en el inmueble de la calle Belisario Domínguez, el Presidente Municipal informó que inspectores de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano acudieron al sitio para iniciar el procedimiento sancionador.

“Sí, nos lo reportaron y así fue como nos aproximamos con todo el personal en cuanto nos enteramos hubo un traslado hacia el lugar, pero ya estaban levantando las ramas en el piso; se levantó un acta y se le avisó de inmediato a la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), que es la autoridad que regula y que vigila precisamente el tema de los árboles”, declaró el Primer Edil.

Menéndez de Llano fue enfático al señalar que en Ahome no hay tolerancia para el ecocidio, independientemente de si el infractor es un particular o una institución de gobierno. Subrayó que, para realizar cualquier tala, es requisito indispensable contar con un dictamen que justifique daños a la infraestructura pública o privada, documento con el que Vialidad y Transportes no contaba.

“No hay tolerancia, se aplica la sanción correspondiente debido a que se debe predicar con el ejemplo”, sentenció el munícipe.

Además del daño ambiental, la tala dejó secuelas en la vía pública. Durante la mañana de este lunes 2 de marzo, cuadrillas de Servicios Públicos Municipales tuvieron que acudir a la zona para retirar los troncos y ramas que permanecían obstruyendo la banqueta y parte de la calle, completando así la limpieza del área.

Aunque el monto de la multa no ha sido definido todavía, el Ayuntamiento aseguró que el proceso seguirá su curso legal tanto en la instancia municipal como en la federal, sentando un precedente sobre el respeto al reglamento de ecología en la ciudad.