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Emergencia

Se incendia plaza comercial en Los Mochis

Los cuerpos de emergencia ya se encuentran en la zona atendiendo la contingencia
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
07/05/2026 15:03
07/05/2026 15:03

Un incendio se registró este jueves en una plaza comercial en Los Mochis, lo cual ha activado a las diferentes corporaciones de emergencia.

Según los reportes, el siniestro se ha presentado en Plaza Fiesta Las Palmas y el humo generado es visible desde diferentes puntos de la ciudad.

Los cuerpos de emergencia se encuentran en la zona para atender el siniestro después de que se desalojara a quienes se encontraban en el recinto.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas del incendio y personas al interior.

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