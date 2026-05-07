Se incendia plaza comercial en Los Mochis

Un incendio se registró este jueves en una plaza comercial en Los Mochis, lo cual ha activado a las diferentes corporaciones de emergencia.

Según los reportes, el siniestro se ha presentado en Plaza Fiesta Las Palmas y el humo generado es visible desde diferentes puntos de la ciudad.

Los cuerpos de emergencia se encuentran en la zona para atender el siniestro después de que se desalojara a quienes se encontraban en el recinto.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas del incendio y personas al interior.