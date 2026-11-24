LOS MOCHIS._ Un total de 525 hombres y mujeres entregaron su documentación durante los dos días de convocatoria para buscar integrarse a las filas de la Policía Municipal de Ahome, informó el área de Reclutamiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSYPC).

Concluida la recepción de solicitudes, la corporación arrancará el proceso de preselección el próximo lunes 30 de noviembre. De acuerdo con las encargadas de reclutamiento, los postulantes serán contactados vía telefónica para asignarles una cita en la que recibirán detalles sobre las siguientes etapas.

Quienes avancen en este primer filtro deberán acreditar evaluaciones médicas y psicométricas, además de someterse a una revisión de antecedentes laborales y penales, así como a un estudio de su entorno social.