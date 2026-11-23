Ahome._ Una intensa persecución y detonaciones de arma de fuego se registran en estos momentos en el Ejido Mochis, luego de que elementos de la Secretaría de Marina iniciaran el seguimiento de un vehículo en el sector.

De acuerdo con los primeros reportes de habitantes de la comunidad, fuertes ráfagas presuntamente de armas automáticas comenzaron a escucharse en las inmediaciones de las calles 16 de Septiembre y Guadalupe Victoria, lo que generó alarma entre los vecinos.

Testigos en el lugar señalaron que personal naval persigue una unidad motriz por las vialidades del asentamiento mientras continúan escuchándose disparos de grueso calibre.

Ante la situación de riesgo, un mayor número de unidades de la Armada de México arribó al sitio para reforzar el despliegue operativo y resguardar el perímetro.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un informe oficial sobre el saldo de estos hechos, por lo que se desconoce si hay personas detenidas, lesionadas o vehículos asegurados.

Información en proceso.