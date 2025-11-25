‘Se restablece la circulación en ambos sentidos’: Capufe, sobre bloqueo en Puente Sinaloa

La autopista Benito Juárez fue reabierta a la circulación en ambos sentidos a la altura de Puente Sinaloa, en Guasave, luego de la presencia de grupos de manifestantes que mantuvieron afectaciones parciales en la zona.

De acuerdo con la información oficial emitida este martes, el tránsito ya fluye con normalidad, aunque persiste una carga vehicular considerable.

Capufe informó que los manifestantes continúan en el sitio, pero sin obstruir los carriles de rodamiento.

“Carretera Guamúchil–Guasave, Puente Sinaloa. Se informa a las personas usuarias que se restablece la circulación de manera normal en ambos sentidos. Sin embargo, continúa la presencia de los manifestantes, sin afectación a los carriles de rodamiento. En la zona se registra carga vehicular. Toma tus precauciones. Para más información llama al 074”, expuso en una publicación de X del perfil de Capufe (Caminos y Puentes Federales).

Las autoridades pidieron a las personas usuarias manejar con precaución debido al flujo intenso de vehículos.

En paralelo, productores agrícolas que mantenían tomadas las casetas en Costa Rica, Culiacán, liberaron el paso la noche del 24 de noviembre.

Sin embargo, advirtieron que retomarían las acciones de protesta este 25 de noviembre como parte del movimiento nacional por mejores condiciones para el campo.

En el resto de las zonas de protesta, que abarcan desde el centro al norte del Estado, continúan los bloqueos.