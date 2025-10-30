Se retiran productores agrícolas de la caseta Cuatro Caminos, en Guasave

Tras 10 horas de manifestación y bloqueo parcial, los productores agrícolas que mantenían cerrada en Guasave la caseta Puente Sinaloa, conocida como Cuatro Caminos, reabrieron la circulación, permitiendo el paso de transportistas de carga pesada y vehículos particulares que habían quedado varados.

La protesta formaba parte de las acciones de los integrantes de Campesinos Unidos de Sinaloa para exigir una mesa de diálogo con autoridades federales, así como el cumplimiento de apoyos y precios de garantía para la producción agrícola.

Durante la jornada, la caseta permaneció parcialmente cerrada, dejando libre un carril por sentido únicamente para transporte de pasajeros, vehículos de emergencia y la población civil.

Sin embargo, la medida afectó el tránsito de camiones de carga y generó largas filas de tráileres, algunas de ellas de más de 5 kilómetros, lo que provocó inconformidad entre los transportistas que exigían que las manifestaciones no afectaran su trabajo.