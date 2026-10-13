$!Sebides entrega más de 2 mil despensas a comunidades indígenas

AHOME._ La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable entregó 2 mil 220 despensas en comunidades indígenas de El Fuerte y Ahome. Además, se conformaron Comités de Contraloría Social para fortalecer la participación y vigilancia ciudadana en la zona norte de Sinaloa. La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, mediante la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa, llevó a cabo la distribución de los apoyos. Esta acción forma parte de las estrategias del Gobierno estatal para garantizar atención oportuna a los pueblos originarios de la región. Este programa de atención se realiza anualmente para respaldar a las comunidades indígenas de Sinaloa. El Gobierno estatal busca contribuir al bienestar de sus familias y al respeto de sus derechos.





“Estas acciones responden al compromiso del Gobierno estatal con las comunidades indígenas, mediante apoyos que se entregan de manera directa y conforme a lo establecido en las reglas de operación del programa”, destacó Crescencio Ramírez Sánchez, comisionado de la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa. En el municipio de El Fuerte se entregaron 250 despensas en Jahuara II y 300 en Charay. Por su parte, en Ahome se distribuyeron 280 en Goros Pueblo; 300 en San Isidro, del Centro Ceremonial; 300 en el ejido Vallejo; 300 en La Florida; 390 en El Colorado, y 100 en sectores aledaños. Con estas acciones, la zona norte suma 2 mil 220 despensas entregadas.



