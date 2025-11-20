Sebides prepara entrega de apoyos en Choix ante pronóstico de bajas temperaturas

La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable acudirá este viernes al municipio de Choix para llevar cobijas y artículos básicos, ante el pronóstico de descenso de temperaturas en la zona serrana, informó su titular, Omar López Campos.

Explicó que el despliegue forma parte de las acciones preventivas ante el descenso de temperatura previsto para las próximas semanas en la sierra.

“Mañana salimos a Choix, de manera preventiva. Les llevamos cobijas, chamarras, cualquier cosa de primera necesidad que les sirva, mañana los vamos a atender en Choix”, aseguró.

Reconoció que aún no se tiene definido cuántas familias serán atendidas en esta etapa y que será hasta que el director de Atención a Pueblos Indígenas en Sinaloa, Crescencio Ramírez , realice el recorrido en la zona cuando se cuente con un informe más preciso sobre la población que requerirá apoyo.

Además, indicó que no existe un calendario fijo para estas intervenciones, pues la dependencia responderá de manera dinámica según los reportes que reciben de alcaldes y alcaldesas sobre las condiciones en cada municipio.

“No propiamente un calendario, más bien estamos atendiendo de manera dinámica las necesidades, lo hacemos en gran medida en compañía de los alcaldes y las alcaldesas quienes son los que tienen el reporte de primera mano. Entonces lo hacemos con ellos”.

“No tengo claro todavía [cuántas familias se apoyará]. Seguramente mañana que baje Crescencio, el director de atención a pueblos indígenas tendré un reporte más claro”, apuntó.