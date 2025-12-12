Sedeco de Ahome anuncia la cuarta edición del Galardón CER

LOS MOCHIS._ La riqueza culinaria del municipio de Ahome está lista.

La cuarta edición del Galardón CER se perfila como una plataforma estratégica para validar la calidad de la industria restaurantera y hotelera de Los Mochis, con miras a posicionarla en el mapa nacional y extranjero.

El evento, organizado por el Consejo Empresarial Restaurantero se llevará a cabo el próximo 22 de enero a las horas en el auditorio del IPN.

Carmen Julia Cabrera Zazueta, Secretaria de Economía de Ahome, enfatizó que la visión detrás de estos premios trasciende el reconocimiento local; se trata de una herramienta de identidad y competitividad.

”Tenemos una gastronomía enorme en el municipio que merece ser reconocida de manera nacional e internacional, tenemos muchas cosas que mostrar y esta visión empresarial va enfocada en mostrar quiénes somos y lo que tenemos en nuestro municipio, nuestra gente merece ese reconocimiento para seguir siendo más competitivos”, declaró la funcionaria.

Por su parte, el sector empresarial reconoce que el paladar del comensal ha cambiado.

Enrique González, presidente del Grupo CER, admitió que la “facilidad de acceso” a la información y tendencias ha creado clientes más exigentes, lo que obliga a los negocios a mantenerse en una mejora continua.

El galardón funciona, así como un incentivo para no bajar la guardia.

“Tener un evento especial para reconocer lo mejor de la gastronomía, al mejor empresario, al mejor chef, la innovación y todo un esfuerzo que hace cada empresario por su restaurante y estar en el paladar de todos los consumidores Ahomense, tenemos una carga muy grande en la espalda de reflejar con orgullo que aquí en Mochis la mejor gastronomía es la de aquí”, menciono Enrique Gonzáles

Para abarcar todo el ecosistema que da vida al turismo y la economía local, el coordinador del evento, Mario Zazueta, informó que se premiarán más de 20 categorías. Estas no solo se limitan a la comida, sino que reconocen la gestión y el emprendimiento.

Entre las distinciones destacan Innovación Restaurantera, Joven Emprendedor, Franquicia Sinaloense y Embajador de la Gastronomía. Asimismo, se premiarán nichos específicos que definen el sabor de la ciudad, como el Restaurante de Mariscos, Taquería del Año y Restaurante de Sushi, sin olvidar la Trayectoria en Hoteles.

La convocatoria se mantiene abierta para que la ciudadanía nomine a sus favoritos, permitiendo que sean los propios consumidores quienes validen la calidad de los establecimientos que aspiran a este reconocimiento de talla regional.