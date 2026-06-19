$!Seguridad Pública de Ahome prepara operativo para proteger a más de 400 escuelas durante periodo vacacional

LOS MOCHIS._ La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome alista una estrategia integral para evitar robos y actos de vandalismo en los más de 400 planteles educativos que existen en el municipio, indicó Carlos Rodríguez Ponce, titular de la corporación. Confirmó que las autoridades educativas ya han comenzado a enviar solicitudes formales para garantizar el resguardo de la infraestructura escolar mientras las aulas permanecen vacías. Para lograr una cobertura efectiva, la dependencia apostó por una estrecha coordinación interinstitucional y ciudadana.

A través de un grupo especial de seguridad, la Policía Municipal mantiene comunicación en tiempo real con directores de educación y comités de padres de familia. “Tenemos más de 400 escuelas en el municipio de Ahome, y estamos bien coordinados. Sabemos que no podemos estar en todo momento en cada institución, pero con la ayuda de los padres de familia y de los directivos hemos hecho muy buen trabajo”, explicó. Como primera línea de defensa, la corporación ha desplegado una campaña informativa con la colocación de carteles en las inmediaciones de los centros educativos y negocios aledaños.

El objetivo es incentivar a los vecinos a convertirse en vigilantes de su entorno y reportar cualquier movimiento inusual a las líneas de emergencia 911 o al número de denuncia anónima 089. Aunque la estadística histórica refleja una baja incidencia de vandalismo en las escuelas del municipio, Rodríguez Ponce puntualizó que el operativo de seguridad no bajará la guardia. Las patrullas intensificarán sus recorridos de vigilancia con especial énfasis en zonas prioritarias que han requerido mayor atención, tales como la sindicatura de San Miguel y el sector Praderas de Villa en la zona urbana.

Una de las medidas preventivas más destacadas para este periodo vacacional es el nivel de confianza entre las instituciones. De acuerdo con el Secretario de Seguridad, varios directores han optado por entregar duplicados de las llaves de sus planteles a los agentes preventivos. Esta acción permite a los policías no solo vigilar el perímetro, sino ingresar a las instalaciones para realizar inspecciones físicas.