$!Semujeres Ahome impulsa programa ‘Soy Valiosa, Estoy Segura’ empoderamiento y reinserción para mujeres en centros de rehabilitación

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de brindar herramientas que faciliten la pronta recuperación y una exitosa reintegración a la sociedad, la Secretaría de las Mujeres del Ayuntamiento de Ahome puso en marcha el programa “Soy Valiosa, Estoy Segura”, dirigido a usuarias de centros de rehabilitación femenil en el municipio.

En estrecha coordinación con el Centro LIBRE Los Mochis, esta iniciativa busca que las mujeres en proceso de recuperación aprendan a reconocer y prevenir situaciones de violencia de género, al mismo tiempo que trabajan en su autoestima y descubren opciones viables para lograr su independencia financiera.

Melissa Estavillo, titular de Semujeres, detalló que este esfuerzo preventivo e integral dota a las participantes de conocimientos esenciales no solo para su vida diaria, sino para blindar su proceso de sanación.

“Se trata de fortalecer los conocimientos, habilidades y herramientas de las participantes para identificar situaciones de violencia, desarrollar hábitos de autocuidado, fortalecer su autoestima y favorecer su autonomía económica como parte de su proceso de recuperación e integración social”, destacó.

Para lograr estos objetivos, especialistas de la dependencia municipal visitan los centros de internamiento en tres ocasiones distintas. Durante estas visitas, se impartieron módulos clave mediante exposiciones participativas, dinámicas grupales y material audiovisual.