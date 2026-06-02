$!Semujeres y Amexme firman convivio de colaboración para detonar el emprendimiento femenino en Ahome

Este convenio de colaboración está diseñado para otorgar acompañamiento, asesoría y capacitación completamente gratuita a las mujeres ahomenses, permitiéndoles transitar desde la concepción de una idea hasta la consolidación de una empresa formal.

La firma de este convenio se llevó a cabo en las oficinas de la dependencia municipal y la cuál estuvo encabezada por Melissa Estavillo, titular de Semujeres, y Mirna Patricia Cinco Wong, presidenta local de Amexme. El acto protocolario contó además con la presencia de Guadalupe Ruiz Trejo, Elvira Ruiz Cardozo y María Teresa Medina, miembros activos del sector empresarial femenino, quienes fungieron como testigos de honor.

LOS MOCHIS._ Con el firme propósito de dotar de herramientas prácticas a quienes buscan abrirse camino en el mundo de los negocios, la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) en Ahome formalizó una alianza estratégica con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme), con el fin de impulsar el emprendimiento local.

Por su parte Melissa Estavillo destacó la relevancia de crear redes de apoyo institucional.

“Hoy es un día especial, porque con este convenio de colaboración facilitaremos el empoderamiento de mujeres del Municipio de Ahome, con una alianza estratégica entre Semujeres y Amexme, y lo más importante es que nos permitirá la construcción de un Municipio con más oportunidades de crecimiento para las mujeres”, mencionó.

Por otro lado, la lideresa empresarial Mirna Patricia Cinco Wong subrayó que el propósito de estas acciones es garantizar la independencia económica de las ciudadanas, un factor clave para transformar sus entornos personales y familiares.

“Este convenio es un ejercicio de compartir experiencias, esfuerzos y ejemplos de éxito, entre mujeres”, puntualizó.

Como banderazo de salida de este programa de colaboración, se anunció la impartición de un curso-taller de contabilidad, el cual tendrá un enfoque especial en el empoderamiento femenino y se llevará a cabo el próximo 25 de junio.

Las autoridades extendieron una invitación a todas las mujeres con inquietudes empresariales a acercarse y aprovechar estos beneficios. Las interesadas en formar parte de estas capacitaciones pueden acudir directamente a pedir informes a las instalaciones de Semujeres Ahome, las cuales se encuentran ubicadas en la planta alta del edificio de Coparmex. Por la Calle Guillermo Prieto, entre Cuauhtémoc y Netzahualcóyotl (frente a las oficinas de la CFE), Los Mochis, Sinaloa.