$!Sicarios abatidos en La Brecha, Guasave, serán trasladados al Semefo de Culiacán

LOS MOCHIS._ La Fiscalía General de la República ha asumido la investigación del enfrentamiento ocurrido el pasado lunes, 3 de noviembre, en la sindicatura de La Brecha, Guasave, que dejó un saldo de 13 presuntos sicarios abatidos, cuatro detenidos y nueve personas liberadas, las cuáles estaban, presuntamente, privadas de la libertad.

El operativo se originó tras una persecución iniciada en Navolato, cuando la Policía Estatal Preventiva detectó una camioneta con reporte de robo mediante geolocalización. La persecución se extendió por Angostura, donde las fuerzas estatales se encontraron con un convoy de hombres armados.

El tiroteo se desató en la zona del río Sinaloa y contó con la participación de la PEP, la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y un helicóptero black hawk de la Marina.

Los 13 abatidos son presuntamente integrantes de la célula criminal conocida como Fuerzas Especiales Avendaño (FEA), presuntamente vinculada con “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. Fuentes indicaron que no se trata de cabecillas, sino de “gatilleros”.

Aseguramiento

En el lugar, las autoridades aseguraron 20 armas largas, 17 fusiles AK-47 y 3 tipo M4, más de 800 cartuchos útiles, equipo táctico y ocho vehículos, cono camionetas Tacoma, Jeep, Expedition y Cadillac, algunas con blindaje artesanal.

Personal de la Dirección General de Servicios Periciales trabajó en el sitio desde las 16:00 horas del lunes hasta casi las 02:00 horas del martes 4 de noviembre, recabando evidencias.