$!Sicarios abatidos en La Brecha, Guasave, serán trasladados al Semefo de Culiacán

LOS MOCHIS._ La Fiscalía General de la República ha asumido la investigación del enfrentamiento ocurrido el pasado lunes, 3 de noviembre, en la sindicatura de La Brecha, Guasave, que dejó un saldo de 13 presuntos sicarios abatidos, cuatro detenidos y nueve personas liberadas, las cuáles estaban, presuntamente, privadas de la libertad.
El operativo se originó tras una persecución iniciada en Navolato, cuando la Policía Estatal Preventiva detectó una camioneta con reporte de robo mediante geolocalización. La persecución se extendió por Angostura, donde las fuerzas estatales se encontraron con un convoy de hombres armados.
El tiroteo se desató en la zona del río Sinaloa y contó con la participación de la PEP, la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y un helicóptero black hawk de la Marina.
Los 13 abatidos son presuntamente integrantes de la célula criminal conocida como Fuerzas Especiales Avendaño (FEA), presuntamente vinculada con “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. Fuentes indicaron que no se trata de cabecillas, sino de “gatilleros”.
Aseguramiento
En el lugar, las autoridades aseguraron 20 armas largas, 17 fusiles AK-47 y 3 tipo M4, más de 800 cartuchos útiles, equipo táctico y ocho vehículos, cono camionetas Tacoma, Jeep, Expedition y Cadillac, algunas con blindaje artesanal.
Personal de la Dirección General de Servicios Periciales trabajó en el sitio desde las 16:00 horas del lunes hasta casi las 02:00 horas del martes 4 de noviembre, recabando evidencias.
En el lugar, se hallaron restos de comida, utensilios y ropa, lo que sugiere que el grupo usaba el área como refugio temporal para esconderse de los sobrevuelos de las fuerzas federales.
Identificación de los detenidos
Los cuatro detenidos fueron identificados como Aarón “N”, Luis “H”, Luis Javier “R” y Ernesto Alonso “J”, de entre 20 y 40 años, originarios de Navolato, Guasave y Nogales, Sonora.
Ellos, junto con el material asegurado, fueron trasladados a la FGR de Los Mochis, cuyas instalaciones permanecen bajo fuerte resguardo del Ejército y la Marina.
Los cuerpos de los 13 abatidos, aún sin identificar, permanecen en la funeraria Sedano en Guasave, bajo custodia federal.
Debido a la falta de capacidad en la zona norte del estado, se informó que serán trasladados al Servicio Médico Forense de Culiacán para realizarles las pruebas de identificación genética correspondientes.