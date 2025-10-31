Siguen bajo resguardo en Ahome los 28 menores rescatados en altamar; continúan las declaraciones

LOS MOCHiS._ Los 28 menores que fueron rescatados de una embarcación en altamar por elementos de la Secretaría de Marina continúan bajo resguardo del Sistema DIF Ahome, desde donde reciben atención integral mientras se desarrollan las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Sinaloa.

La directora de la dependencia, Nancy Janeth Niebla Valdez, manifestó que los menores siguen en resguardo y se encuentran en buen estado físico y emocional, y hasta el momento permanecen en las instalaciones municipales, donde han sido atendidos desde su llegada.

“Ellos continúan con nosotros. En lo que por parte de Fiscalía terminan las declaraciones de cada uno de ellos, siguen siendo atendidos”, explicó la funcionaria.

Niebla Valdez precisó que este viernes acudió un equipo multidisciplinario por parte de la Fiscalía General de Sinaloa para brindar apoyo psicológico a los menores; además, dijo, se les realizaron revisiones médicas.

“Hoy asistió un equipo multidisciplinario por parte de Fiscalía para darles atención psicológica a todos aquellos que estuvieran de acuerdo, y también atención de salud”, agregó.

“Estamos en espera de que Fiscalía termine con las declaraciones de cada uno de ellos; en tanto, nosotros seguimos brindándoles alimentación, hidratación y el acompañamiento necesario”.

Sobre el estado legal del caso y la procedencia exacta de los menores, la funcionaria señaló que esa información corresponde exclusivamente a la Fiscalía, por lo que no puede ofrecer más detalles hasta que se concluyan las diligencias correspondientes.

“No tenemos conocimiento, eso ya es meramente información que le compete a Fiscalía, en lo que ellos resuelven y tienen la declaración de cada uno de ellos ya nos pasaran más información”, puntualizó.

En ese sentido, Niebla Valdez expresó que hasta el momento no se ha determinado si los menores serán trasladados a otro lugar ni tampoco cuándo concluirá el resguardo.