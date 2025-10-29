Sin acuerdo aún con el Gobierno federal, campesinos de Sinaloa advierten que endurecerán protestas

LOS MOCHIS._ Tras más de 48 horas de estar tomadas las casetas de peaje de Sinaloa, como parte de la lucha del Frente Nacional para el rescate del campo mexicano, continúan los “jaloneos” entre el Gobierno federal y los productores de aproximadamente 25 estados de México, para lograr un mejor precio a las cosechas del campo.

Las casetas de San Miguel, en Ahome, y de El Pisal, en la salida norte de Culiacán y Navolato, se encuentran aún tomadas por los manifestantes esta mañana de miércoles, dejando el paso libre a los vehículos sin pagar peaje.

Baltazar Valdez Armentia, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, señaló que la noche de este martes, 28 de octubre se llevó a cabo otra reunión de los campesinos con el Secretario de Agricultura del Gobierno federal, Julio Berdegué Sacristán, pero lo único que se logró fue un acuerdo para el estado de Jalisco.

Según lo dicho por Valdez Armentia, el acuerdo consiste en que el Gobierno federal otorgará 800 pesos por tonelada y el Gobierno estatal 150, es decir, un total de 950 pesos, adicional al precio del mercado, pero esto sólo para el estado de Jalisco.

En ese sentido, el presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa exhortó al Secretario Berdegué a no tergiversar la información, ya que, según Valdez Armentia, el funcionario ha salido a declarar que ya hay un acuerdo, cuando la realidad no es así.

“Rechazamos, tajantemente, esta pretensión del Secretario de Agricultura de comunicar que hay un acuerdo para estos estados. Michoacán y Guanajuato no están de acuerdo y prueba de esto es que se mantienen los bloqueos en las carreteras, cosa que calificamos como delicada, pero es provocada por la falta de sensibilidad del propio Secretario de Agricultura, que representa al Gobierno de México en esas negociaciones”, dijo.

“El Secretario dice que ya hay un acuerdo, que los tres estados van a retirarse de la lucha, cosa que no es cierto, el acuerdo es que el Gobierno federal va a poner 800 pesos al precio que establezcan los industriales al momento de la facturación de las cosechas y 150 pesos por tonelada por parte del Gobierno del Estado, pero esto solo en Jalisco”.

El presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa especificó que esta actitud del Secretario solamente se debe a que quiere desarticular el movimiento de lucha de los campesinos; sin embargo, enfatizó que no lo permitirán y que continúan con las exigencias correspondientes.

“Es claramente una medida para desarticular el movimiento campesino, porque en este momento alcanza niveles insospechados, 25 estados, estamos en la misma frecuencia, queremos precios justos, queremos que se saquen los granos básicos del Tratado de Libre Comercio, para no depender de los precios de la bolsa de granos”, propuso.

“Que se sustituya la banca de desarrollo, que se declaren precios de garantía para todos los granos básicos y que se nos permita opinar sobre la iniciativa que en este momento se tiene ya en discusión en el congreso federal”.

Por otro lado, y ante la falta de acción del Gobierno federal, Valdez Armentia indicó que el Frente Nacional para el rescate del campo mexicano ya se organiza para emprender una acción más contundente: el bloqueo de las aduanas.

“El Frente ya tiene un acuerdo para que el próximo miércoles, los estados que puedan trasladarse a la frontera, vamos a hacer el cierre de las aduanas, para afectar el comercio internacional y que no se puedan tramitar los permisos para importaciones y exportaciones, con lo cual afectaremos el interés de los americanos y esperamos un reclamo diplomático del Gobierno americano al Gobierno de México, para que nos atienda”, declaró.