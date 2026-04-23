Sin certeza jurídica, inversiones privadas en México no prosperarán, dice Embajador de EU en Los Mochis

El Embajador de Estados Unidos en México Ronald Johnson, aseveró que sin certeza jurídica, seguridad y combate a la corrupción, las inversiones privadas en México no prosperarán.

Lo anterior lo manifestó en Los Mochis, después de que se suspendiera en Topolobampo la colocación de la primera piedra de la planta Pacífico Mexinol por las manifestaciones de comunidades de la región.

En una reunión en Los Mochis, advirtió que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ya obliga a los tres gobiernos signatarios a tipificar el soborno y la corrupción como delitos y a aplicar códigos de conducta para los funcionarios públicos.

“El T-MEC exige a nuestros gobiernos tipificar el soborno y la corrupción como delitos y aplicar códigos de conducta para los funcionarios públicos”, declaró Johnson en el encuentro.

Sostuvo que ninguna empresa comprometería capital en entornos donde las reglas son opacas o la rendición de cuentas es opcional.

“La inversión llega a donde es respetada, protegida y donde puede prosperar. Ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional”, señaló.

Añadió que el mensaje era nítido: donde la integridad institucional es sólida, la inversión crece; donde no la hay, las oportunidades se pierden.

“Si queremos que proyectos como este tengan éxito, la corrupción ni la extorsión deben tener cabida. La corrupción no solo frena el progreso, lo distorsiona. Eleva costos, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados”, subrayó.

La planta Pacífico Mexinol, con una inversión de 3.3 mil millones de dólares, será la instalación de metanol de ultra bajas emisiones más grande del mundo y tiene previsto iniciar operaciones en 2029.

Johnson la describió como un proyecto estratégico para la seguridad energética de América del Norte —una de las prioridades centrales de la administración Trump en las negociaciones del T-MEC—, alineado con la cooperación impulsada por el Presidente Donald Trump y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El embajador cerró su intervención con un llamado al sector privado.

“El futuro pertenece a las empresas que están dispuestas a invertir, innovar y avanzar. Aportan capital, tecnología y nuevas ideas que impulsan el crecimiento y amplían las oportunidades”, puntualizó.