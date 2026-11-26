LOS MOCHIS._ Con el argumento de que cada persona debe responder por sus propios actos y que hasta ahora no existen elementos que justifiquen su salida, el Presidente Municipal de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, ratificó a Iván Gálvez Meza al frente de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

El pronunciamiento del Alcalde ocurre tras la polémica desatada por la detención de Germán "N", "Serafín", durante un operativo federal realizado en Guasave.

Ante ello, el propio Gálvez Meza reconoció públicamente el parentesco como su hermano y manifestó su disposición para atender cualquier requerimiento por parte de las autoridades.

Frente a este escenario, Menéndez de Llano Bermúdez solicitó valorar al director exclusivamente por sus resultados y desempeño como servidor público.

Subrayó que el funcionario labora en la administración pública desde 2002 y que ha encabezado Servicios Públicos durante aproximadamente nueve años, colaborando con gobiernos de distintos partidos políticos.

“Mientras la ciudadanía no nos diga algo distinto, no veo yo otro elemento hasta este momento para hacer algo distinto”, puntualizó al sostener la permanencia del titular de la dependencia.

Asimismo, el Presidente Municipal afirmó que el trabajo de Servicios Públicos se encuentra documentado a través de informes semestrales, en los que se detallan las acciones de recolección de basura, limpieza, alumbrado público, mantenimiento de panteones y atención a mercados.