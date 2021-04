$!Sinaloa no está para despilfarro en campañas, dice Rosa Elena Millán

LOS MOCHIS._ Tras señalar que no existen las mismas condiciones para los contendientes por la Gubernatura de Sinaloa, Rosa Elena Millán Bueno aseguró que hará una campaña “austera” pero con propuestas reales.

”No existen las mismas condiciones. Mi campaña es muy austera, no traemos nada de propaganda, ni camisetas rotuladas ni nada, porque no tenemos recursos, y si los tuviéramos, que sí los vamos a tener quizás, vamos a privilegiar la austeridad. No está Sinaloa para despilfarros en campañas políticas”, dijo.

”Lo que la gente necesita son propuestas, son compromisos, y esos los traemos en abundancia... No es una campaña de promesas, es una campaña de propuestas aterrizadas a la realidad que vive Sinaloa”, agregó.