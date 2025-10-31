$!Sinaloa reconoce a juventudes ejemplares con el Premio Rafael Buelna Tenorio

El FUERTE._ El Gobierno del Estado de Sinaloa, a través del Instituto Sinaloense de la Juventud, llevó a cabo el Reconocimiento Estatal a la Juventud “Rafael Buelna Tenorio”, en el que fueron galardonadas y galardonados 24 jóvenes sinaloenses por su liderazgo, talento y aportaciones en los ámbitos científico, cultural, deportivo, social y ambiental. El evento se realizó en el Ayuntamiento de El Fuerte, el cual fue encabezado por el director del ISJU, Saúl Meza López, quien llevó la representación del Gobernador Rubén Rocha Moya, y lo acompañaron además la Oficial Mayor del Municipio, Dora del Rosario Manzanares Corona, en representación del Presidente Municipal de El Fuerte, Gildardo Leyva Ortega; Jesús Alexis Lara, en representación de Sebides; y la directora del Instituto Municipal de la Juventud, Amariles Flores Torres. En un comunicado del Gobierno estatal destacó que este reconocimiento refleja la vitalidad de un estado que cree en su juventud.





Asentó que Sinaloa se distingue por contar con una generación de jóvenes comprometidos, creativos y solidarios, que día a día ponen en alto el nombre de su tierra a través de la innovación, la cultura, el deporte y la participación social. Durante su mensaje, el director del ISJU, Saúl Gerardo Meza, expresó que en conjunto seguirán trabajando con el compromiso del Gobierno del Estado hacia las juventudes sinaloenses. “Desde el ISJU seguiremos trabajando con pasión, con convicción y con la certeza de que el presente y el futuro de nuestro estado están en buenas manos. El futuro está en ustedes y el presente lo estamos construyendo en una generación extraordinaria”, destacó.



