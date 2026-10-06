$!Sipinna Ahome capacita a padres y docentes en prevención de violencia desde las aulas y el hogar

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de crear un frente común contra el maltrato y las conductas de riesgo, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Ahome impulsa su programa de intervención en las escuelas del Municipio con capacitación a familias y educadores.
Esta estrategia busca que el entorno sea más cercano a los menores y sepan identificar focos rojos para poder actuar a tiempo.
Como parte de este esfuerzo, la dependencia llevó sus charlas preventivas a la Escuela Secundaria Técnica 16, ubicada en el Ejido 9 de Diciembre, donde se orientó a más de 90 padres, madres y cuidadores.
Elizabeth Chía Galaviz, secretaria ejecutiva de Sipinna Ahome, advirtió que la protección de los menores es una responsabilidad compartida que exige involucrar activamente a las familias, especialmente durante la etapa adolescente, la cual demanda una mayor observación.
“Hay temas que se presentan en el núcleo familiar y muchas veces, como padres, no sabemos cómo enfrentarlos. Entendemos que le corresponde una parte importante a las escuelas y autoridades, pero también es fundamental que esta información llegue a casa”, señaló.
Agregó que existe un gran desconocimiento ciudadano sobre las dependencias e instituciones de apoyo que el Ayuntamiento tiene al servicio de la comunidad, por lo que estas visitas buscan acercar dichas herramientas psicológicas y de acompañamiento a quienes las necesiten.
A la par del trabajo con padres y alumnos de primeros y segundos grados a través del Plan de Intervención Escolar, Sipinna mantiene abierta la atención al personal docente.
Chía Galaviz detalló que, a solicitud de los propios planteles educativos, se imparten capacitaciones para guiar a los maestros en la aplicación correcta de protocolos preventivos frente a escenarios delicados, como el abuso sexual y el maltrato infantil.
Aunque el magisterio cuenta con normatividad vigente, la titular de Sipinna reconoció que al momento de enfrentar un caso real suelen surgir dudas procesales.
Por ello, destacó que estas intervenciones resultan clave para ofrecer claridad al personal educativo y garantizar que los procedimientos protejan, ante todo, la integridad de las niñas, niños y adolescentes del municipio.