$!Sipinna Ahome capacita a padres y docentes en prevención de violencia desde las aulas y el hogar

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de crear un frente común contra el maltrato y las conductas de riesgo, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Ahome impulsa su programa de intervención en las escuelas del Municipio con capacitación a familias y educadores. Esta estrategia busca que el entorno sea más cercano a los menores y sepan identificar focos rojos para poder actuar a tiempo. Como parte de este esfuerzo, la dependencia llevó sus charlas preventivas a la Escuela Secundaria Técnica 16, ubicada en el Ejido 9 de Diciembre, donde se orientó a más de 90 padres, madres y cuidadores.

Elizabeth Chía Galaviz, secretaria ejecutiva de Sipinna Ahome, advirtió que la protección de los menores es una responsabilidad compartida que exige involucrar activamente a las familias, especialmente durante la etapa adolescente, la cual demanda una mayor observación. “Hay temas que se presentan en el núcleo familiar y muchas veces, como padres, no sabemos cómo enfrentarlos. Entendemos que le corresponde una parte importante a las escuelas y autoridades, pero también es fundamental que esta información llegue a casa”, señaló. Agregó que existe un gran desconocimiento ciudadano sobre las dependencias e instituciones de apoyo que el Ayuntamiento tiene al servicio de la comunidad, por lo que estas visitas buscan acercar dichas herramientas psicológicas y de acompañamiento a quienes las necesiten. A la par del trabajo con padres y alumnos de primeros y segundos grados a través del Plan de Intervención Escolar, Sipinna mantiene abierta la atención al personal docente.