Sipinna Ahome refuerza protocolos de atención para frenar el trabajo infantil en Sinaloa

LOS MOCHIS._ Ante la estimación de más de 40 mil menores de edad ocupados laboralmente en Sinaloa, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Ahome fortalece sus estrategias y protocolos institucionales para detectar, prevenir y erradicar el trabajo infantil en el Municipio.

Elizabeth Chía Galaviz, secretaria ejecutiva de Sipinna Ahome, informó que el personal a su cargo fue sometido a una capacitación intensiva coordinada por el Sipinna Estatal que dirige Connie Zazueta y la organización internacional World Vision.

El objetivo de este encuentro, que reunió a equipos de diversos municipios, fue homologar la ruta de acción para proteger a los menores y regular el trabajo adolescente en las edades permitidas por la ley.

El panorama estatal expuesto durante la jornada exige una intervención inmediata.

Según cifras del Inegi de 2022 analizadas en la reunión, de los más de 525 mil habitantes de entre 5 y 17 años que hay en Sinaloa, 40 mil 738 se encuentran laborando.

De este universo, poco más de 10 mil realizan actividades sin contar con la edad mínima legal para hacerlo, mientras que unos 25 mil están inmersos en ocupaciones catalogadas como de alto riesgo.

“Vimos el concepto básicamente de trabajo infantil como una actividad remunerada o no, que se realiza fuera de la ley, en condiciones peligrosas o insalubres y que vulnera derechos, afecta el desarrollo físico, mental, psicológico y social, además de obstaculizar la educación”, mencionó Chía Galaviz.

Destacó que conocer estos protocolos es vital, ya que marcan los procedimientos exactos para que autoridades e inspectores del trabajo identifiquen focos rojos y combatan de raíz el trabajo forzoso y la explotación.

Para aterrizar estas acciones de protección, y con el respaldo del Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, Sipinna Ahome, en coordinación con la Procuraduría, la Fiscalía y el Sistema DIF, trasladará esta estrategia a las aulas con el inicio del nuevo ciclo escolar.

La agenda arrancará este próximo 28 de agosto con un foro especializado dirigido a docentes.

Posteriormente, el Gobierno Municipal desplegará una intervención directa en planteles de educación básica que se extenderá por un periodo de ocho meses continuos.

Chía Galaviz detalló que Sipinna concentrará sus esfuerzos en los alumnos de primer y segundo grado.

A través de visitas permanentes, se abordarán temas cruciales como la construcción de la paz, el reconocimiento de sus derechos y la creación de entornos escolares seguros.

Para lograr un impacto integral, esta cruzada por la niñez sumará también a dependencias como Educación Municipal, Atención a Causas, la Secretaría de las Mujeres, así como las áreas de Salud y Deporte, quienes trabajarán con distintos grupos y ejes temáticos para blindar a las infancias del municipio.