$!Sipinna lleva valores ciudadanos a mil menores en el campamento del IMDA

LOS MOCHIS._ En un esfuerzo por fusionar la activación física con la formación cívica, personal especializado del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Ahome concluyó su participación dentro del Campamento de Verano Deportivo Ahome 2026, beneficiando a más de un millar de menores con talleres dinámicos orientados al conocimiento de sus derechos.
Según el Gobierno Municipal, la intervención se da en cumplimiento a las directrices giradas por el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, quien ha promovido una agenda de trabajo transversal e interinstitucional para atender de manera integral a la niñez del municipio.
Bajo esta premisa, la titular de la dependencia, Elizabeth Chía Galaviz, explicó que los contenidos fueron adaptados pedagógicamente para que los participantes comprendieran conceptos fundamentales de protección y convivencia.
“Nuestro objetivo es acercarles sus derechos de una manera lúdica, dinámica y acorde con su edad para que los conozcan, para que los identifiquen y sobre todo sepan que todas las personas adultas tenemos la responsabilidad de proteger a todas las niñas, niños y adolescentes”, mencionó Chía Galaviz al referirse al impacto de las actividades recreativas llevadas a cabo en los diferentes puntos del campamento.
La funcionaria reconoció la apertura y disposición del Instituto Municipal del Deporte por sumar esfuerzos y facilitar los espacios necesarios para permear en la conciencia social de este sector demográfico, el cual demostró entusiasmo y participación activa a lo largo de las dinámicas.
La titular de Sipinna reiteró que las puertas de la institución continúan abiertas de manera permanente para la ciudadanía, invitando a las familias ahomenses a involucrarse en las acciones y programas diseñados para salvaguardar el bienestar y los derechos de las nuevas generaciones.