$!Sipinna lleva valores ciudadanos a mil menores en el campamento del IMDA

LOS MOCHIS._ En un esfuerzo por fusionar la activación física con la formación cívica, personal especializado del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Ahome concluyó su participación dentro del Campamento de Verano Deportivo Ahome 2026, beneficiando a más de un millar de menores con talleres dinámicos orientados al conocimiento de sus derechos. Según el Gobierno Municipal, la intervención se da en cumplimiento a las directrices giradas por el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, quien ha promovido una agenda de trabajo transversal e interinstitucional para atender de manera integral a la niñez del municipio.

Bajo esta premisa, la titular de la dependencia, Elizabeth Chía Galaviz, explicó que los contenidos fueron adaptados pedagógicamente para que los participantes comprendieran conceptos fundamentales de protección y convivencia. “Nuestro objetivo es acercarles sus derechos de una manera lúdica, dinámica y acorde con su edad para que los conozcan, para que los identifiquen y sobre todo sepan que todas las personas adultas tenemos la responsabilidad de proteger a todas las niñas, niños y adolescentes”, mencionó Chía Galaviz al referirse al impacto de las actividades recreativas llevadas a cabo en los diferentes puntos del campamento.