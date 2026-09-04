$!Sipinna llevarán a las aulas de Ahome jornadas de capacitación para enseñar a los niños a denunciar abusos

Elizabeth Chía Galaviz, secretaria ejecutiva del organismo en el municipio, detalló que la estrategia se desplegará directamente en las aulas de educación básica. Para lograrlo, mantienen una estrecha coordinación operativa con la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) y la Dirección de Educación del Ayuntamiento.

LOS MOCHIS._ Con el firme propósito de enseñar a niñas, niños y adolescentes a identificar entornos de riesgo y saber cómo pedir auxilio, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Ahome (Sipinna) pondrá en marcha una intensa Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil a partir de este 7 de septiembre.

“Lo importante aquí es concientizar y sensibilizar a niñas, niños y adolescentes para que puedan detectar entornos de riesgo o de violencia, y que ellos puedan estar informados, tengan información de primera mano para poder recibir ayuda”, enfatizó.

Chía Galaviz reveló que los esfuerzos preventivos han permitido capacitar hasta la fecha a más de 600 docentes del municipio. A los profesores se les instruye de manera directa sobre los protocolos de actuación y las rutas de atención adecuadas para erradicar las violencias y manejar posibles casos sin revictimizar a los menores, indicó.

Para afianzar esta red de protección escolar, Sipinna participó recientemente en un foro organizado por la Dirección de Educación local. En dicho encuentro, autoridades educativas dialogaron directamente con representantes de la Vicefiscalía, la Secretaría de las Mujeres y la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, lo que permitió clarificar las atribuciones de cada dependencia y agilizar la comunicación institucional ante cualquier denuncia en las escuelas.

Finalmente, la titular de Sipinna Ahome lanzó un exhorto a las familias, subrayando que el blindaje de las infancias requiere del trabajo conjunto desde los hogares.

“Creo yo que el llamado es estar muy al pendiente de sus niños, de no normalizar la violencia. Creo que eso es un dato muy importante, y ser partícipes de esa responsabilidad y compromiso que tenemos al ser padres, madres o tutores”, concluyó.