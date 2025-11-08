$!Sismo de magnitud 4.1 sacude la zona de Los Mochis

LOS MOCHIS, Ahome._ Un sismo de magnitud 4.1 se registró en el municipio de Ahome este sábado 8 de noviembre, exactamente en las inmediaciones de Los Mochis.

De acuerdo a la información oficial preliminar del Sistema Sismológico Nacional, el movimiento se localizó a 104 kilómetros al suroeste de la ciudad.

El sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y la ubicación exacta del epicentro se situó en las coordenadas 24.892 grados de latitud y -109.283 grados de longitud.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado ningún tipo de daños ocasionados por el sismo, sin embargo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales ante cualquier actualización o medida que se tome al respecto.